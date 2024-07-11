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В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире - РИА Новости, 11.07.2024
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02:54 11.07.2024
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В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире
В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире - РИА Новости, 11.07.2024
В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире
Около десяти стран, по оценкам ВТБ, будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:54
2024-07-11T02:54
технологии
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около десяти стран, по оценкам ВТБ, будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Здесь важно и разное движение разных государств к таким расчетам: по нашим оценкам, на горизонте пяти лет цифровые валюты будут иметь около десяти стран", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что цифровой рубль не будет единственным средством трансграничных расчетов: будет многообразие каналов, платформ. "Наша страна более не будет допускать монополии какого-то канала или инструмента для международных расчетов", - подчеркнул Пьянов.
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технологии, в мире
Технологии, В мире
В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире

Зампред ВТБ: около 10 стран на горизонте пяти лет будут иметь цифровые валюты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около десяти стран, по оценкам ВТБ, будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Здесь важно и разное движение разных государств к таким расчетам: по нашим оценкам, на горизонте пяти лет цифровые валюты будут иметь около десяти стран", - сказал он.
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Топ-менеджер отметил, что цифровой рубль не будет единственным средством трансграничных расчетов: будет многообразие каналов, платформ.
"Наша страна более не будет допускать монополии какого-то канала или инструмента для международных расчетов", - подчеркнул Пьянов.
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