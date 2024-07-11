https://ria.ru/20240711/valyuta-1958872397.html

В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире

В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире - РИА Новости, 11.07.2024

В ВТБ рассказали о развитии цифровых валют в мире

Около десяти стран, по оценкам ВТБ, будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:54

2024-07-11T02:54

2024-07-11T02:54

технологии

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около десяти стран, по оценкам ВТБ, будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Здесь важно и разное движение разных государств к таким расчетам: по нашим оценкам, на горизонте пяти лет цифровые валюты будут иметь около десяти стран", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что цифровой рубль не будет единственным средством трансграничных расчетов: будет многообразие каналов, платформ. "Наша страна более не будет допускать монополии какого-то канала или инструмента для международных расчетов", - подчеркнул Пьянов.

https://ria.ru/20240711/vtb-1958869084.html

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технологии, в мире