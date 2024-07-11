https://ria.ru/20240711/uzbekistan-1959070220.html

СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани

СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани - РИА Новости, 11.07.2024

СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани

Двоим гражданам Узбекистана, избившим четверых жителей Рязанской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, главе Следственного комитета РФ... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:42

2024-07-11T18:42

2024-07-11T18:44

происшествия

россия

узбекистан

рязанская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

рязань

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РЯЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Двоим гражданам Узбекистана, избившим четверых жителей Рязанской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о хулиганстве, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее председатель СК поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами жителей Рязанской области. Региональное СУСК сообщало о возбуждении дела о хулиганстве. По данным следствия, инцидент произошел в минувшую субботу в Рязани. Группа людей спровоцировала конфликт с четырьмя жителями областного центра, в ходе которого избили потерпевших. Двоим мужчинам потребовалось оказание медицинской помощи. "Председатель Следственного комитета затребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигрантов, избивших жителей Рязанской области", - сообщается в Telegram-канале Следкома. Уточняется, что в регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), "по ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Бастрыкину доложат, в том числе, об основаниях и законности нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20240711/primore-1958882720.html

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происшествия, россия, узбекистан, рязанская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), рязань