https://ria.ru/20240711/uzbekistan-1959070220.html
СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани
СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани - РИА Новости, 11.07.2024
СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани
Двоим гражданам Узбекистана, избившим четверых жителей Рязанской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, главе Следственного комитета РФ... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:42
2024-07-11T18:42
2024-07-11T18:44
происшествия
россия
узбекистан
рязанская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
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РЯЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Двоим гражданам Узбекистана, избившим четверых жителей Рязанской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о хулиганстве, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее председатель СК поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами жителей Рязанской области. Региональное СУСК сообщало о возбуждении дела о хулиганстве. По данным следствия, инцидент произошел в минувшую субботу в Рязани. Группа людей спровоцировала конфликт с четырьмя жителями областного центра, в ходе которого избили потерпевших. Двоим мужчинам потребовалось оказание медицинской помощи. "Председатель Следственного комитета затребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигрантов, избивших жителей Рязанской области", - сообщается в Telegram-канале Следкома. Уточняется, что в регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), "по ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Бастрыкину доложат, в том числе, об основаниях и законности нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20240711/primore-1958882720.html
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происшествия, россия, узбекистан, рязанская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), рязань
Происшествия, Россия, Узбекистан, Рязанская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Рязань
СК арестовал мигрантов, избивших четырех жителей Рязани
Суд арестовал 2 граждан Узбекистана, избивших 4 жителей Рязанской области