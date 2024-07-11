https://ria.ru/20240711/ukraina-1959086486.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:02
2024-07-11T20:02
2024-07-11T20:02
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области прозвучала в 18.49 мск. В 19.04 сигнал тревоги прозвучал в Черниговской области, спустя десять минут тревога распространилась на Полтавскую область. В Киевской области тревога раздалась в 19.40. Ранее в четверг тревога на всей территории Украины была объявлена дважды за день, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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украина, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу