В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
Джонсон: западные войска не смогут справиться с ВС России на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. <…> Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот что меня тревожит", — отметил он, комментируя вероятность отправки французских войск в Одессу для оказания помощи ВСУ.
По мнению эксперта, таким образом Запад может только спровоцировать большую эскалацию конфликта.
"Мы даже не можем остановить хуситов в Красном море, и это НАТО — это не только Соединенные Штаты, это Германия, это Франция, это Англия. Черт возьми, Англия даже не может вывести свои корабли из гавани. <…> И мы собираемся взяться за Россию. Люди, остановите это безумие", — резюмировал Джонсон.
Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструкторы, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.