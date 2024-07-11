https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине

В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине - РИА Новости, 11.07.2024

В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине

Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:01

2024-07-11T17:01

2024-07-11T18:11

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. <…> Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот что меня тревожит", — отметил он, комментируя вероятность отправки французских войск в Одессу для оказания помощи ВСУ.По мнению эксперта, таким образом Запад может только спровоцировать большую эскалацию конфликта."Мы даже не можем остановить хуситов в Красном море, и это НАТО — это не только Соединенные Штаты, это Германия, это Франция, это Англия. Черт возьми, Англия даже не может вывести свои корабли из гавани. <…> И мы собираемся взяться за Россию. Люди, остановите это безумие", — резюмировал Джонсон.Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструкторы, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html

https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html

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в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато