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В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 11.07.2024 (обновлено: 18:11 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:01
2024-07-11T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
сергей лавров
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. &lt;…&gt; Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот что меня тревожит", — отметил он, комментируя вероятность отправки французских войск в Одессу для оказания помощи ВСУ.По мнению эксперта, таким образом Запад может только спровоцировать большую эскалацию конфликта."Мы даже не можем остановить хуситов в Красном море, и это НАТО — это не только Соединенные Штаты, это Германия, это Франция, это Англия. Черт возьми, Англия даже не может вывести свои корабли из гавани. &lt;…&gt; И мы собираемся взяться за Россию. Люди, остановите это безумие", — резюмировал Джонсон.Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструкторы, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html
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в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине

Джонсон: западные войска не смогут справиться с ВС России на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западный военный контингент в случае отправки на Украину не сможет противостоять российским войскам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. <…> Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот что меня тревожит", — отметил он, комментируя вероятность отправки французских войск в Одессу для оказания помощи ВСУ.
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По мнению эксперта, таким образом Запад может только спровоцировать большую эскалацию конфликта.
"Мы даже не можем остановить хуситов в Красном море, и это НАТО — это не только Соединенные Штаты, это Германия, это Франция, это Англия. Черт возьми, Англия даже не может вывести свои корабли из гавани. <…> И мы собираемся взяться за Россию. Люди, остановите это безумие", — резюмировал Джонсон.
Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструкторы, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияСергей ЛавровДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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