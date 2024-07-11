Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 миллиона евро
Вице-премьер Анушич: Хорватия в 2024 году увеличила военный бюджет до 2% ВВП
© Фото : Sgt. Arturo GuzmanХорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Власти Хорватии в 2024 году выделили Киеву военной помощи на 66,6 миллиона евро и продолжат увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, заявил вице-премьер и министр обороны Иван Анушич.
Глава минобороны находится в составе делегации Хорватии на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.
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"Все члены НАТО в год выделяют всего 40 миллиардов евро Украине, а республика Хорватия на основании своих экономических возможностей должна в этом участвовать с 66,6 миллионами евро. Хорватия через дотации военного оборудования Украине в этом году уже достигла этой суммы. Показатель в 2% ВВП отчислений на оборону Хорватия достигнет до 2027 года", - цитирует МО Хорватии Анушича.
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
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Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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