https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html

Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО гарантировало бы Третью мировую войну, заверив, что депутаты его партии Smer-SD (Направление -... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:53

2024-07-11T15:53

2024-07-11T15:53

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БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО гарантировало бы Третью мировую войну, заверив, что депутаты его партии Smer-SD (Направление - социальная демократия) вступление Киева в альянс не поддержат. "Я публично повторяю уже не знаю в какой раз: партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны", - сказал Фицо в своем видеообращении, распространенном в четверг. По словам Фицо, он давал поручение министрам, которые были на саммите НАТО в Вашингтоне, сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран, которые входят в альянс, для возможного вступления Украины в организацию.

https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html

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