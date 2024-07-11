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Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО гарантировало бы Третью мировую войну, заверив, что депутаты его партии Smer-SD (Направление -... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:53
2024-07-11T15:53
2024-07-11T15:53
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БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО гарантировало бы Третью мировую войну, заверив, что депутаты его партии Smer-SD (Направление - социальная демократия) вступление Киева в альянс не поддержат. "Я публично повторяю уже не знаю в какой раз: партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны", - сказал Фицо в своем видеообращении, распространенном в четверг. По словам Фицо, он давал поручение министрам, которые были на саммите НАТО в Вашингтоне, сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран, которые входят в альянс, для возможного вступления Украины в организацию.
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Фицо заверил, что депутаты его партии не поддержат вступление Украины в НАТО