https://ria.ru/20240711/ukraina-1959013428.html

Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией

Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией

Украинские блогеры начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:47

2024-07-11T15:47

2024-07-11T16:27

россия

украина

киев

служба безопасности украины

в мире

владимир путин

дмитрий песков

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские блогеры начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, пишет издание "Страна.ua". "Много появилось и призывов к власти скорее договариваться о мире. Причем в том числе и со стороны популярных блогеров с миллионной аудиторией, которые ранее на политические темы писали нечасто <...> Они говорят, что переговоры с Россией все равно неизбежны, а потому их лучше начать как можно скорее", — говорится в материале.После этого, как отмечается в статье, таких блогеров стали обвинять в распространении "российских нарративов", а в Службу безопасности Украины поступают просьбы провести проверку.Само издание полагает, что такая реакция инфлюенсеров, вероятно, связана с меняющимися настроениями в обществе и увеличением сторонников скорейшего завершения конфликта. В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг.Представитель Кремля Дмитрий Песков на минувшей неделе заявил, что с украинской стороны не прослеживается какое-либо желание идти на переговоры.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957463671.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, служба безопасности украины, в мире, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика