https://ria.ru/20240711/ukraina-1959013428.html
Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией
Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией
Украинские блогеры начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:47
2024-07-11T15:47
2024-07-11T16:27
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские блогеры начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, пишет издание "Страна.ua". "Много появилось и призывов к власти скорее договариваться о мире. Причем в том числе и со стороны популярных блогеров с миллионной аудиторией, которые ранее на политические темы писали нечасто <...> Они говорят, что переговоры с Россией все равно неизбежны, а потому их лучше начать как можно скорее", — говорится в материале.После этого, как отмечается в статье, таких блогеров стали обвинять в распространении "российских нарративов", а в Службу безопасности Украины поступают просьбы провести проверку.Само издание полагает, что такая реакция инфлюенсеров, вероятно, связана с меняющимися настроениями в обществе и увеличением сторонников скорейшего завершения конфликта. В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг.Представитель Кремля Дмитрий Песков на минувшей неделе заявил, что с украинской стороны не прослеживается какое-либо желание идти на переговоры.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240704/shos-1957463671.html
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россия, украина, киев, служба безопасности украины, в мире, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика
Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донецкая Народная Республика
Украинские блогеры начали активно призывать к переговорам с Россией
"Страна.ua": украинские блогеры призвали как можно скорее начать переговоры с РФ