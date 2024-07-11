https://ria.ru/20240711/ukraina-1958975608.html
Власти Украины арестовали иностранное судно, якобы заходившее в Севастополь
Власти Украины арестовали иностранное судно, якобы заходившее в Севастополь - РИА Новости, 11.07.2024
Власти Украины арестовали иностранное судно, якобы заходившее в Севастополь
Власти Украины арестовали сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна за то, что он, по их утверждению, заходил в Севастополь, сообщил офис украинского генпрокурора. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:05
2024-07-11T14:05
2024-07-11T16:19
севастополь
украина
одесская область
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Власти Украины арестовали сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна за то, что он, по их утверждению, заходил в Севастополь, сообщил офис украинского генпрокурора. "В акватории порта Рени Одесской области задержано иностранное морское судно, которое осуществляло вывоз агропродукции", — говорится в релизе.Как утверждают в офисе генпрокурора, в ноябре 2023 года Usko Mfu заходил в порт Севастополя, где принял на борт более трех тонн зерна, после чего отправился в Турцию. В мае судно вновь пришло в Севастополь с грузом из Турции. Причем, заявляют украинские власти, в обоих случаях на сухогрузе отключали автоматическую идентификационную систему AIS. В ведомстве добавили, что на судно наложили арест. Кроме того, арестовали и капитана — гражданина Азербайджана. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20240605/aktivy-1950539910.html
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севастополь, украина, одесская область
Севастополь, Украина, Одесская область
Власти Украины арестовали иностранное судно, якобы заходившее в Севастополь
На Украине арестовали иностранное судно Usko Mfu, якобы заходившее в Севастополь
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Власти Украины арестовали сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна за то, что он, по их утверждению, заходил в Севастополь, сообщил офис украинского генпрокурора.
"В акватории порта Рени Одесской области
задержано иностранное морское судно, которое осуществляло вывоз агропродукции", — говорится в релизе.
Как утверждают в офисе генпрокурора, в ноябре 2023 года Usko Mfu заходил в порт Севастополя, где принял на борт более трех тонн зерна, после чего отправился в Турцию. В мае судно вновь пришло в Севастополь с грузом из Турции. Причем, заявляют украинские власти, в обоих случаях на сухогрузе отключали автоматическую идентификационную систему AIS.
В ведомстве добавили, что на судно наложили арест. Кроме того, арестовали и капитана — гражданина Азербайджана
. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.