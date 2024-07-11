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США выгоднее выйти из конфликта на Украине, заявил Караганов - РИА Новости, 11.07.2024
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11:16 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958917802.html
США выгоднее выйти из конфликта на Украине, заявил Караганов
США выгоднее выйти из конфликта на Украине, заявил Караганов - РИА Новости, 11.07.2024
США выгоднее выйти из конфликта на Украине, заявил Караганов
Американцам надо понять, что сегодня им выгоднее выйти из конфликта на Украине и переложить поражение на европейцев, которые обязательно проиграют России на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:16
2024-07-11T11:16
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американцам надо понять, что сегодня им выгоднее выйти из конфликта на Украине и переложить поражение на европейцев, которые обязательно проиграют России на Украине, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Конечно, по всем вопросам войны и мира мы должны пока договариваться прежде всего с американцами", - сказал он. Но Вашингтон, по словам Караганова, "на обозримое будущее мало дееспособен", к тому же до сих пор этот конфликт им был относительно выгоден. Нужно сделать так, считает Караганов, "чтобы американцы поняли, что им выгоднее выйти из игры и переложить поражение на европейцев, которые войну России на Украине довольно быстро обязательно проиграют". "В противном случае, американцам придется с позором бежать вместе с европейцами", - заключил собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922310452.html
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украина, россия, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США выгоднее выйти из конфликта на Украине, заявил Караганов

Караганов: США надо понять, что им выгоднее выйти из конфликта на Украине

© AP Photo / U.S. Transportation Command/Oz SuguitanАмериканские БМП Bradley перед отправкой на Украину
Американские БМП Bradley перед отправкой на Украину - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / U.S. Transportation Command/Oz Suguitan
Американские БМП Bradley перед отправкой на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американцам надо понять, что сегодня им выгоднее выйти из конфликта на Украине и переложить поражение на европейцев, которые обязательно проиграют России на Украине, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«
"Конечно, по всем вопросам войны и мира мы должны пока договариваться прежде всего с американцами", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
4 июля, 08:00
Но Вашингтон, по словам Караганова, "на обозримое будущее мало дееспособен", к тому же до сих пор этот конфликт им был относительно выгоден.
Нужно сделать так, считает Караганов, "чтобы американцы поняли, что им выгоднее выйти из игры и переложить поражение на европейцев, которые войну России на Украине довольно быстро обязательно проиграют".
«
"В противном случае, американцам придется с позором бежать вместе с европейцами", - заключил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину
19 января, 12:33
 
УкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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