https://ria.ru/20240711/ukraina-1958896437.html

На Украине рассчитывают привлечь 15 тысяч заключенных, пишут СМИ

На Украине рассчитывают привлечь 15 тысяч заключенных, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

На Украине рассчитывают привлечь 15 тысяч заключенных, пишут СМИ

Власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных благодаря ранее подписанному законопроекту о мобилизации заключенных в ряды украинских войск,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:25

2024-07-11T09:25

2024-07-11T09:25

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных благодаря ранее подписанному законопроекту о мобилизации заключенных в ряды украинских войск, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську. "Первоначальная кампания по привлечению заключенных, как ожидается, приведет примерно к 5 тысячам новобранцев, и это число может утроиться "при наиболее благоприятных условиях", - говорится в публикации газеты со ссылкой на Малюську, который дал ей интервью. По данным министра, на данный момент были освобождены 2 872 заключенных, которые изъявили желание присоединиться к украинским войскам, всего прошения подали почти 5,2 тысячи человек. По информации Малюськи, 368 заключенным отказали по состоянию здоровья. Как отмечает министр, первых выпущенных на свободу уже проходят подготовку, которая будет длиться не менее уже двух месяцев. Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения ими военной службы за контрактом. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая сообщила, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html

https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html

https://ria.ru/20240701/welt-1956727786.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины