https://ria.ru/20240711/ukraina-1958871030.html

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ

Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта — до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России, написала журналистка... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:07

2024-07-11T02:07

2024-07-11T02:22

в мире

украина

россия

саудовская аравия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта — до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России, написала журналистка агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в своем аккаунте в соцсети X."Киев хочет созвать вторую (после швейцарской — Прим. ред.) встречу для достижения справедливого... урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре — на этот раз с участием России", — заявила она. Журналистка отмечает, что желание провести встречу до президентских выборов в США сигнализирует о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа. Ранее Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Трамп добавил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

украина

россия

саудовская аравия

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в мире, украина, россия, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков