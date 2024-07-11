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Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 11.07.2024 (обновлено: 02:22 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958871030.html
Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ
Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ
Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта — до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России, написала журналистка... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:07
2024-07-11T02:22
в мире
украина
россия
саудовская аравия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта — до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России, написала журналистка агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в своем аккаунте в соцсети X."Киев хочет созвать вторую (после швейцарской — Прим. ред.) встречу для достижения справедливого... урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре — на этот раз с участием России", — заявила она. Журналистка отмечает, что желание провести встречу до президентских выборов в США сигнализирует о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа. Ранее Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Трамп добавил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Украина хочет провести новую конференцию с участием России, пишут СМИ

Джейкобс: Украина хочет провести конференцию с участием России до выборов в США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины и ЕС
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта — до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России, написала журналистка агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в своем аккаунте в соцсети X.
"Киев хочет созвать вторую (после швейцарской — Прим. ред.) встречу для достижения справедливого... урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре — на этот раз с участием России", — заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
Вчера, 08:00
Журналистка отмечает, что желание провести встречу до президентских выборов в США сигнализирует о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Трамп добавил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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