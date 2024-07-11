https://ria.ru/20240711/ukraina-1958868765.html

В Крыму заявили, что поставки F-16 Украине приведут к эскалации

В Крыму заявили, что поставки F-16 Украине приведут к эскалации - РИА Новости, 11.07.2024

В Крыму заявили, что поставки F-16 Украине приведут к эскалации

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине выведут украинский конфликт на новый уровень... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:37

2024-07-11T01:37

2024-07-11T01:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации, но не отменят неизбежного крушения киевского режима. Ранее сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом. "Поставка американских истребителей - это новый виток эскалации, но никакое супероружие не отменит неизбежного крушения укронацистского режима, сколько бы Запад ни пытался его спасти", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Запад пытается как можно дольше продлить агонию Украины в ее нынешнем виде. "Зачем? Для создания максимальных проблем России. Кроме того, определенные влиятельные политические группировки в странах Запада настолько втянулись в конфликт, что его прекращение на наших условиях станет для них крушением их политической карьеры. Передача F-16 — это попытка избежать разгрома и подтолкнуть Россию к таким переговорам, которые они смогут выдать за свою победу", - сказал Константинов. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html

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