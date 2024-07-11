Рейтинг@Mail.ru
Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 11.07.2024 (обновлено: 18:25 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/uglerody-1959063635.html
Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС
Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС
В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий, посвященных... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:24
2024-07-11T18:25
технологии
сахалин
сахалинская область
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959063180_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_02a501ba7c7ddce287d4a6d2232ca550.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий, посвященных темам экологического благополучия и климатической устойчивости, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она уточнила, что участники субтрека планируют проработать эффективные решения по адаптации регионов Дальневосточного федерального округа к климатическим изменениям, выработать совместно с экспертами дополнительные предложения для учета в национальном проекте "Экология". Также будут обсуждаться перспективные инициативы и проекты Сахалинской области по достижению целевых метрик национальной цели "Экологическое благополучие". "Более того, мы видим потенциал развития международной кооперации в данной сфере. На проектировочной сессии 14 июля будут выработаны подходы к формированию единого добровольного углеродного рынка БРИКС и методик реализации климатических проектов. Рассчитываю, что эта идея, давно обсуждаемая в экспертных кругах, должна получить ряд конкретных предложений. Здесь и вопросы дорожной карты создания единого рынка углеродных единиц с общими стандартами, реестром, системой верификации и взаимным признанием, и вопрос формирования системы аналитической и научной поддержки разрабатываемых решений", - заявила глава АСИ. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035. Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html
https://ria.ru/20230928/kvoty-1899111396.html
https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html
сахалин
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959063180_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_ae7b044300dd16acabffb17536c79428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сахалин, сахалинская область, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), брикс
Технологии, Сахалин, Сахалинская область, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), БРИКС

Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС

© Фото : пресс-служба АСИГендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба АСИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий, посвященных темам экологического благополучия и климатической устойчивости, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Она уточнила, что участники субтрека планируют проработать эффективные решения по адаптации регионов Дальневосточного федерального округа к климатическим изменениям, выработать совместно с экспертами дополнительные предложения для учета в национальном проекте "Экология".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
22 мая, 16:28
Также будут обсуждаться перспективные инициативы и проекты Сахалинской области по достижению целевых метрик национальной цели "Экологическое благополучие".
"Более того, мы видим потенциал развития международной кооперации в данной сфере. На проектировочной сессии 14 июля будут выработаны подходы к формированию единого добровольного углеродного рынка БРИКС и методик реализации климатических проектов. Рассчитываю, что эта идея, давно обсуждаемая в экспертных кругах, должна получить ряд конкретных предложений. Здесь и вопросы дорожной карты создания единого рынка углеродных единиц с общими стандартами, реестром, системой верификации и взаимным признанием, и вопрос формирования системы аналитической и научной поддержки разрабатываемых решений", - заявила глава АСИ.
10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На Сахалине установили первые в России квоты на парниковые выбросы
28 сентября 2023, 10:21
Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России.
Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
Бизнесмен поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На "Архипелаге-2024" пройдет трек АСИ "Качество жизни. Новые горизонты"
1 июля, 17:33
 
ТехнологииСахалинСахалинская областьРоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала