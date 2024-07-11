https://ria.ru/20240711/uglerody-1959063635.html

Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС

Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Чупшева рассказала о подходе к формированию единого углеродного рынка БРИКС

В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий, посвященных... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:24

2024-07-11T18:24

2024-07-11T18:25

технологии

сахалин

сахалинская область

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

брикс

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий, посвященных темам экологического благополучия и климатической устойчивости, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она уточнила, что участники субтрека планируют проработать эффективные решения по адаптации регионов Дальневосточного федерального округа к климатическим изменениям, выработать совместно с экспертами дополнительные предложения для учета в национальном проекте "Экология". Также будут обсуждаться перспективные инициативы и проекты Сахалинской области по достижению целевых метрик национальной цели "Экологическое благополучие". "Более того, мы видим потенциал развития международной кооперации в данной сфере. На проектировочной сессии 14 июля будут выработаны подходы к формированию единого добровольного углеродного рынка БРИКС и методик реализации климатических проектов. Рассчитываю, что эта идея, давно обсуждаемая в экспертных кругах, должна получить ряд конкретных предложений. Здесь и вопросы дорожной карты создания единого рынка углеродных единиц с общими стандартами, реестром, системой верификации и взаимным признанием, и вопрос формирования системы аналитической и научной поддержки разрабатываемых решений", - заявила глава АСИ. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035. Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".

https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html

https://ria.ru/20230928/kvoty-1899111396.html

https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html

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Алёна Пава

технологии, сахалин, сахалинская область, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), брикс