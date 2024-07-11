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Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган
Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024
Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган
Членство Турции в НАТО не мешает стране устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, при этом Анкара не считает Шанхайскую организацию сотрудничества... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:23
2024-07-11T15:23
2024-07-11T15:23
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Членство Турции в НАТО не мешает стране устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, при этом Анкара не считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой североатлантическому альянсу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации. "Было бы ошибкой подходить ко всем этим вопросам с логикой времён холодной войны... Мир сильно изменился, и Турция - страна, которая осознает эти изменения. Мы строим наши дипломатические отношения по принципу "выигрыш-выигрыш". Мы действуем с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть. Мы находимся как на востоке, так и на западе. Мы - непоколебимый союзник по НАТО", - сказал Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek. По его словам, членство Турции в альянсе не мешает Анкаре устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией. "Мы также не считаем, что ШОС - альтернатива НАТО. Точно так же мы не считаем БРИКС альтернативой какой-либо другой структуре. Мы рассматриваем все эти организации и альянсы как объединения с определенными функциями", - добавил турецкий лидер.
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в мире, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, нато, брикс, шос
В мире, Турция, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, НАТО, БРИКС, ШОС
Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган
Эрдоган: членство Турции в НАТО не мешает устанавливать отношения с Китаем и РФ
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Членство Турции в НАТО не мешает стране устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, при этом Анкара не считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой североатлантическому альянсу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
4 июня заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС
. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации.
"Было бы ошибкой подходить ко всем этим вопросам с логикой времён холодной войны... Мир сильно изменился, и Турция - страна, которая осознает эти изменения. Мы строим наши дипломатические отношения по принципу "выигрыш-выигрыш". Мы действуем с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть. Мы находимся как на востоке, так и на западе. Мы - непоколебимый союзник по НАТО", - сказал Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek.
По его словам, членство Турции в альянсе не мешает Анкаре устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией.
"Мы также не считаем, что ШОС - альтернатива НАТО. Точно так же мы не считаем БРИКС альтернативой какой-либо другой структуре. Мы рассматриваем все эти организации и альянсы как объединения с определенными функциями", - добавил турецкий лидер.