https://ria.ru/20240711/turtsija-1959002731.html

Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган

Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024

Турция не считает ШОС альтернативой НАТО, заявил Эрдоган

Членство Турции в НАТО не мешает стране устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, при этом Анкара не считает Шанхайскую организацию сотрудничества... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:23

2024-07-11T15:23

2024-07-11T15:23

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Членство Турции в НАТО не мешает стране устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией, при этом Анкара не считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой североатлантическому альянсу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации. "Было бы ошибкой подходить ко всем этим вопросам с логикой времён холодной войны... Мир сильно изменился, и Турция - страна, которая осознает эти изменения. Мы строим наши дипломатические отношения по принципу "выигрыш-выигрыш". Мы действуем с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть. Мы находимся как на востоке, так и на западе. Мы - непоколебимый союзник по НАТО", - сказал Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek. По его словам, членство Турции в альянсе не мешает Анкаре устанавливать позитивные отношения с Китаем и Россией. "Мы также не считаем, что ШОС - альтернатива НАТО. Точно так же мы не считаем БРИКС альтернативой какой-либо другой структуре. Мы рассматриваем все эти организации и альянсы как объединения с определенными функциями", - добавил турецкий лидер.

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в мире, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, нато, брикс, шос