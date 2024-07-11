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Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов
Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов - РИА Новости, 11.07.2024
Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов
Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, пишет РБК со ссылкой на его представителя Александра Демидова. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:17
2024-07-11T01:17
2024-07-11T03:01
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, пишет РБК со ссылкой на его представителя Александра Демидова.""Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался", — говорится в сообщении.По словам Демидова, прощание с предпринимателем пройдет в субботу на Троекуровском кладбище.Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года. В советский период он организовал несколько успешных золотодобывающих артелей, одна из которых стала мишенью дискредитирующей компании в годы Перестройки. Золотодобытчик известен своей дружбой с Владимиром Высоцким. Поэт посвятил Туманову семь песен, включая "Был побег на рывок" и "В младенчестве нас матери пугали...".
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РИА Новости
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владимир высоцкий (автор песен)
Владимир Высоцкий (автор песен)
Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов
Золотопромышленник Вадим Туманов умер на 97-м году жизни
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, пишет РБК
со ссылкой на его представителя Александра Демидова.
""Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался", — говорится в сообщении.
По словам Демидова, прощание с предпринимателем пройдет в субботу на Троекуровском кладбище.
Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года. В советский период он организовал несколько успешных золотодобывающих артелей, одна из которых стала мишенью дискредитирующей компании в годы Перестройки. Золотодобытчик известен своей дружбой с Владимиром Высоцким. Поэт посвятил Туманову семь песен, включая "Был побег на рывок" и "В младенчестве нас матери пугали...".