https://ria.ru/20240711/tumanov-1958867515.html

Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов

Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов - РИА Новости, 11.07.2024

Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов

Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, пишет РБК со ссылкой на его представителя Александра Демидова. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:17

2024-07-11T01:17

2024-07-11T03:01

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, пишет РБК со ссылкой на его представителя Александра Демидова.""Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался", — говорится в сообщении.По словам Демидова, прощание с предпринимателем пройдет в субботу на Троекуровском кладбище.Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года. В советский период он организовал несколько успешных золотодобывающих артелей, одна из которых стала мишенью дискредитирующей компании в годы Перестройки. Золотодобытчик известен своей дружбой с Владимиром Высоцким. Поэт посвятил Туманову семь песен, включая "Был побег на рывок" и "В младенчестве нас матери пугали...".

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир высоцкий (автор песен)