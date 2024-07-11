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В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века - РИА Новости, 11.07.2024
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Музейные маршруты России
 
10:05 11.07.2024 (обновлено: 10:09 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/tsarskoeselorestavratsiya-1958902503.html
В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века
В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века - РИА Новости, 11.07.2024
В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века
В Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" началась реставрация павильона Пирамида, возведенного в XVIII веке, сообщила... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:05
2024-07-11T10:09
музейные маршруты россии
царское село
екатерина ii
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. В Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" началась реставрация павильона Пирамида, возведенного в XVIII веке, сообщила пресс-служба учреждения.&quot;В музее-заповеднике &quot;Царское Село&quot; в Екатерининском парке началась реставрация Пирамиды. Архитектурное сооружение XVIII века возводилось по проекту архитектора Чарльза Камерона по заказу Екатерины II&quot;, - говорится в сообщении.За семь месяцев планируется не только отреставрировать этот павильон, но и воссоздать надгробные плиты похороненных рядом собак императрицы.Сообщается, что перед началом реставрации Пирамиду тщательно обследовали: в кирпичных стенах и купольном своде наблюдаются сколы, локальные трещины, зафиксированы сильные загрязнения и выветривание шовного раствора. Некоторые гранитные блоки имеют крупные зазоры или следы усадки, выполненная из булыжника отмостка местами отсутствует. Внутри утрачены напольные плитки, на стенах присутствуют трещины, деструкция кирпичной кладки, коррозия металлических элементов усиления.&quot;В работе специалисты опираются на графику из фондов музея, фотографии конца XIX – начала ХХ века, историческую справку 1978 года и комплексные натурные исследования, выполненные во время прошлой реставрации. В руинированном состоянии сохранилась одна мраморная колонна, она послужит аналогом для воссоздания утраченных. Сохранились и три пьедестала: два находятся на своих исторических местах, один хранится в музейном фонде. Их отреставрируют и по их меркам воссоздадут четвертый&quot;, - отмечается в сообщении.На первом этапе специалисты уже начали расчищать каменные блоки от загрязнений и мха. После этого последовал частичный разбор гранитных блоков для проведения дополнительных обследований. В плане также – разборка и перекладка верхней части кирпичных сводов пирамиды, укрепление и ремонт основных несущих конструкций сооружения (фундамента с гидроизоляцией, отмосток, несущих стен, купольного свода, облицовки гранитом), реставрация кирпичной кладки с восполнением швов.Пирамида находится на берегу Лебяжьего пруда между Мраморным мостом и Турецкой баней. Облицованный гранитом павильон выстроен из кирпича на бутовом фундаменте в 1782-1783 годы по проекту Чарльза Камерона. Снаружи по углам постройки были установлены четыре колонны на пьедесталах. Колонны выполнили из серого мрамора, а пьедесталы – из шокшинского порфира, розового и серого тивдийского мрамора. Во времена Екатерины II в Пирамиде хранилась часть коллекции античных мраморов – урны и вазы. На территории парка в непосредственной близости от Пирамиды в XVIII веке были захоронены три собачки Екатерины II – Сир Том-Андерсен, Земира и Дюшес. Захоронения отметили плитами из белого мрамора с надписями-посвящениями на французском языке.Пирамида сохранила первоначальную задумку, расположение и композицию. Но во время Великой Отечественной войны были утрачены три колонны и пьедестал, расположенные по углам постройки, надгробные плиты тоже не сохранились. Пирамида, облицованная гранитом, также требует реставрации. Последний раз работы на объекте проводились в 1995 году. Тогда утраченные элементы композиции не воссоздавались.
https://ria.ru/20240701/defiletsarskoeselo-1956596556.html
https://ria.ru/20240701/dnrdetskiytsentr-1956626061.html
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царское село, екатерина ii, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Царское Село, Екатерина II, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царское Село"Музей-заповедник "Царское Село"
Музей-заповедник Царское Село - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царское Село"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. В Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" началась реставрация павильона Пирамида, возведенного в XVIII веке, сообщила пресс-служба учреждения.
«

"В музее-заповеднике "Царское Село" в Екатерининском парке началась реставрация Пирамиды. Архитектурное сооружение XVIII века возводилось по проекту архитектора Чарльза Камерона по заказу Екатерины II", - говорится в сообщении.

За семь месяцев планируется не только отреставрировать этот павильон, но и воссоздать надгробные плиты похороненных рядом собак императрицы.
Сообщается, что перед началом реставрации Пирамиду тщательно обследовали: в кирпичных стенах и купольном своде наблюдаются сколы, локальные трещины, зафиксированы сильные загрязнения и выветривание шовного раствора. Некоторые гранитные блоки имеют крупные зазоры или следы усадки, выполненная из булыжника отмостка местами отсутствует. Внутри утрачены напольные плитки, на стенах присутствуют трещины, деструкция кирпичной кладки, коррозия металлических элементов усиления.
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«

"В работе специалисты опираются на графику из фондов музея, фотографии конца XIX – начала ХХ века, историческую справку 1978 года и комплексные натурные исследования, выполненные во время прошлой реставрации. В руинированном состоянии сохранилась одна мраморная колонна, она послужит аналогом для воссоздания утраченных. Сохранились и три пьедестала: два находятся на своих исторических местах, один хранится в музейном фонде. Их отреставрируют и по их меркам воссоздадут четвертый", - отмечается в сообщении.

На первом этапе специалисты уже начали расчищать каменные блоки от загрязнений и мха. После этого последовал частичный разбор гранитных блоков для проведения дополнительных обследований. В плане также – разборка и перекладка верхней части кирпичных сводов пирамиды, укрепление и ремонт основных несущих конструкций сооружения (фундамента с гидроизоляцией, отмосток, несущих стен, купольного свода, облицовки гранитом), реставрация кирпичной кладки с восполнением швов.
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Пирамида находится на берегу Лебяжьего пруда между Мраморным мостом и Турецкой баней. Облицованный гранитом павильон выстроен из кирпича на бутовом фундаменте в 1782-1783 годы по проекту Чарльза Камерона. Снаружи по углам постройки были установлены четыре колонны на пьедесталах. Колонны выполнили из серого мрамора, а пьедесталы – из шокшинского порфира, розового и серого тивдийского мрамора. Во времена Екатерины II в Пирамиде хранилась часть коллекции античных мраморов – урны и вазы. На территории парка в непосредственной близости от Пирамиды в XVIII веке были захоронены три собачки Екатерины II – Сир Том-Андерсен, Земира и Дюшес. Захоронения отметили плитами из белого мрамора с надписями-посвящениями на французском языке.
Пирамида сохранила первоначальную задумку, расположение и композицию. Но во время Великой Отечественной войны были утрачены три колонны и пьедестал, расположенные по углам постройки, надгробные плиты тоже не сохранились. Пирамида, облицованная гранитом, также требует реставрации. Последний раз работы на объекте проводились в 1995 году. Тогда утраченные элементы композиции не воссоздавались.
 
Музейные маршруты РоссииЦарское СелоЕкатерина IIМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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