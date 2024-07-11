https://ria.ru/20240711/trevoga-1959008589.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:33
2024-07-11T15:33
2024-07-11T15:44
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 15.04 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Менее чем через полчаса она охватила все регионы Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Харьковская область