https://ria.ru/20240711/tramp-1958880354.html

Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ

Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ

Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО, включая... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T06:06

2024-07-11T06:06

2024-07-11T06:30

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО, включая информацию, которую использует Украина в конфликте, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников."Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с членами НАТО, которые зависят от США в плане получения информации, которая помогла Украине противостоять России", - говорится в публикации.По данным источников издания, советники Трампа сообщили союзным странам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с НАТО.Как отмечается, сокращение объема разведданных может иметь тяжелые последствия для безопасности, особенно для Украины.Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, сша, нато, дональд трамп, украина