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Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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06:06 11.07.2024 (обновлено: 06:30 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/tramp-1958880354.html
Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ
Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ
Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО, включая... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:06
2024-07-11T06:30
в мире
сша
нато
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО, включая информацию, которую использует Украина в конфликте, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников."Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с членами НАТО, которые зависят от США в плане получения информации, которая помогла Украине противостоять России", - говорится в публикации.По данным источников издания, советники Трампа сообщили союзным странам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с НАТО.Как отмечается, сокращение объема разведданных может иметь тяжелые последствия для безопасности, особенно для Украины.Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, сша, нато, дональд трамп, украина
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Украина
Трамп допускает сокращение обмена развединформацией, пишут СМИ

Politico: Трамп допускает сокращение обмена развединформацией с членами НАТО

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО, включая информацию, которую использует Украина в конфликте, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
"Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с членами НАТО, которые зависят от США в плане получения информации, которая помогла Украине противостоять России", - говорится в публикации.
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По данным источников издания, советники Трампа сообщили союзным странам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с НАТО.
Как отмечается, сокращение объема разведданных может иметь тяжелые последствия для безопасности, особенно для Украины.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
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В миреСШАНАТОДональд ТрампУкраина
 
 
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