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В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка - РИА Новости, 11.07.2024
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18:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/tjumen-1959061634.html
В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка
В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка - РИА Новости, 11.07.2024
В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка
Составлен административный протокол на женщину из Тюмени, которая кричала матом на грудного ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:17
2024-07-11T18:17
происшествия
тюмень
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Составлен административный протокол на женщину из Тюмени, которая кричала матом на грудного ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Антон Каморников. Ранее СМИ писали, что местные жители пожаловались в полицию на женщину, которая на улице кричала матом на грудного ребенка. "Личность женщины установлена. В настоящее время в отношении нее составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, который будет направлен на рассмотрение в КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). Также женщина поставлена на соответствующий профилактический учет", - сказал Каморников.
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происшествия, тюмень, россия
Происшествия, Тюмень, Россия
В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка

В Тюмени составили протокол на женщину, кричавшую матом на грудного ребенка

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Составлен административный протокол на женщину из Тюмени, которая кричала матом на грудного ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Антон Каморников.
Ранее СМИ писали, что местные жители пожаловались в полицию на женщину, которая на улице кричала матом на грудного ребенка.
"Личность женщины установлена. В настоящее время в отношении нее составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, который будет направлен на рассмотрение в КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). Также женщина поставлена на соответствующий профилактический учет", - сказал Каморников.
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