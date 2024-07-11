https://ria.ru/20240711/tjumen-1959061634.html

В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка

В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка - РИА Новости, 11.07.2024

В Тюмени женщина накричала матом на грудного ребенка

Составлен административный протокол на женщину из Тюмени, которая кричала матом на грудного ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:17

2024-07-11T18:17

2024-07-11T18:17

происшествия

тюмень

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Составлен административный протокол на женщину из Тюмени, которая кричала матом на грудного ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Антон Каморников. Ранее СМИ писали, что местные жители пожаловались в полицию на женщину, которая на улице кричала матом на грудного ребенка. "Личность женщины установлена. В настоящее время в отношении нее составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, который будет направлен на рассмотрение в КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). Также женщина поставлена на соответствующий профилактический учет", - сказал Каморников.

https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html

тюмень

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2024

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происшествия, тюмень, россия