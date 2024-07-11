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Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 11.07.2024
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16:44 11.07.2024 (обновлено: 16:45 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/terakt-1959032690.html
Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону
Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 11.07.2024
Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске, передает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:44
2024-07-11T16:45
происшествия
россия
ростов-на-дону
кисловодск
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. В настоящее время по делу о захвате заложников проходят двое фигурантов, один из них - Даниил Камнев. Помимо этого, с августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. По данным суда, Камнев обвиняется по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма. В четверг состоялось очередное заседание по уголовному делу. Камнев принял в нем участие посредством видеосвязи с СИЗО 2 Таганрога. В суде он заявил, что признает свою вину. "Камнева прошу признать виновным..., окончательно назначить 28 лет лишения свободы", - сказал прокурор в ходе прений. По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html
https://ria.ru/20240710/murmansk-1958742494.html
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россия
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происшествия, россия, ростов-на-дону, кисловодск, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Захват заложников в ростовском СИЗО
Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы за подготовку теракта в Кисловодске

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкСИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 28 лет лишения свободы одному из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. В настоящее время по делу о захвате заложников проходят двое фигурантов, один из них - Даниил Камнев.
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Помимо этого, с августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. По данным суда, Камнев обвиняется по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
В четверг состоялось очередное заседание по уголовному делу. Камнев принял в нем участие посредством видеосвязи с СИЗО 2 Таганрога. В суде он заявил, что признает свою вину.
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«
"Камнева прошу признать виновным..., окончательно назначить 28 лет лишения свободы", - сказал прокурор в ходе прений.
По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке.
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ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуКисловодскЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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