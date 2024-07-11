https://ria.ru/20240711/tekhnologii-1959034734.html

Московские предприятия предлагают современные технологии сканирования

Московские предприятия предлагают современные технологии сканирования - РИА Новости, 11.07.2024

Московские предприятия предлагают современные технологии сканирования

Московские компании самостоятельно разрабатывают и производят различные высокотехнологичные сканирующие приборы, применяющиеся в самых разных отраслях, в том... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:13

2024-07-11T17:13

2024-07-11T17:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

пятигорск

россия

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московские компании самостоятельно разрабатывают и производят различные высокотехнологичные сканирующие приборы, применяющиеся в самых разных отраслях, в том числе в индустрии, торговле, и в сфере культуры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве работают более 260 предприятий машиностроительной отрасли, которые выпускают различную продукцию: станки, конвейеры, лифты, промышленных роботов, технологическое оборудование. Также предприятия разрабатывают технологии и устройства для сканирования. Развитие отрасли позволяет расширять производство прорывных высокотехнологичных изделий и повышать технологический суверенитет страны", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Например, технология 3D-сканирования от компании "Тексел", применяется, в частности, в модной индустрии - с ее помощью можно виртуально "примерить" на человеке одежду разных моделей и размеров. А спортсменам система с помощью ИИ покажет, как определенное количество тренировок повлияет на тело человека в заданный период времени.Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске получил сканирующее устройство компании "ЭЛАР", которое позволит оцифровать архив документов по истории музея и любимым местам писателя в городе. Предполагается оцифровать около 22 тысяч предметов. Копии будут публиковаться в Госкаталоге МФ РФ, использоваться для выставок и исследовательской работы. Аппарат способен сканировать старые бумажные документы без ущерба для них.Еще одна столичная компания "Лазеры и аппаратура" в 2023 году увеличила выпуск продукции в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Ее лазерное оборудование применяется для микрообработки, аддитивных технологий, пятикоординатной обработки и резки, сварки и другого.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html

https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, пятигорск, россия, анатолий гарбузов