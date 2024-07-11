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Конгресс "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" пройдет в октябре в Ташкенте

Конгресс "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" пройдет в октябре в Ташкенте - РИА Новости, 11.07.2024

Конгресс "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" пройдет в октябре в Ташкенте

Третий международный конгресс и выставка "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" пройдет 29-30 октября в Ташкенте, сообщают организаторы. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:13

2024-07-11T14:13

2024-07-11T14:13

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Третий международный конгресс и выставка "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" пройдет 29-30 октября в Ташкенте, сообщают организаторы. Мероприятие - профессиональная международная площадка для лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана. Мероприятие пройдет в отеле "Хилтон Ташкент Сити". В конгрессе примут участие руководители инвестиционных проектов, крупнейших предприятий, органы власти, регуляторно-надзорные органы, лицензиары технологий производства, разработчики, производители и поставщики оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщики технологий и услуг. Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий-производителей фармацевтической продукции. Конгресс проходит при поддержке Агентства по развитию фармацевтической отрасли при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Среди участников конгресса: представители Агентства по развитию фармацевтической отрасли при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, министерства здравоохранения Республики Узбекистан, министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, фармацевтических компаний и другие. Предполагается участие более 400 руководителей крупнейших компаний фармацевтической отрасли. На одной площадке соберутся профессионалы индустрии, чтобы обсудить главные вызовы и перспективы. Будут заслушаны доклады от высших руководителей ключевых компаний и экспертов в отрасли, содержащие полезную информацию. Также представят свыше 35 крупнейших проектов лидеров индустрии. Кроме того, эксперты в рамках конгресса намерены обсудить техническое регулирование 2024 - сертификацию, стандарты, нормативы, валидацию. Также речь пойдет о новых направлениях роста и развития. Еще специалисты обсудят разработку препаратов, инновационные продукты, локализацию производств, международное сотрудничество. В рамках конгресса еще запланировано проведение фокус-сессии: "Узбекистан на мировом фармацевтическом рынке", где обсудят экспорт фармацевтических изделий, регистрацию в стране и странах ЕАЭС, привлечение инвесторов. Кроме того, участники мероприятия смогут посетить выставку технологий, оборудования и услуг от мировых лидеров. Всего предполагается больше 30 часов делового и неформального общения экспертов сферы.

https://ria.ru/20240710/oborudovanie-1958742315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ташкент, узбекистан, евразийский экономический союз, россия