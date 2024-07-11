https://ria.ru/20240711/taksi-1959076677.html

Опрос показал, как часто россияне берут такси

Опрос показал, как часто россияне берут такси - РИА Новости, 11.07.2024

Опрос показал, как часто россияне берут такси

Двое из пяти россиян обычно пользуются такси для поездок внутри своего населенного пункта, две трети пассажиров отмечают рост стоимости услуг за последний год,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:09

2024-07-11T19:09

2024-07-11T19:09

общество

авто

россия

вциом

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Двое из пяти россиян обычно пользуются такси для поездок внутри своего населенного пункта, две трети пассажиров отмечают рост стоимости услуг за последний год, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, 38% обычно пользуются такси для поездок внутри города. Раз в неделю и чаще прибегают к услугам такси 10% опрошенных, 27% несколько раз в месяц, 36% - несколько раз в полгода, 18% - раз в год и реже, 8% - не пользуются, 1% затрудняются ответить. Большинство опрошенных (73%) заказывают такси в мобильном приложении, 47% - звонят по телефону в службу такси, 6% - подходят к свободному такси на улице, 4% - в специальном чате в соцсетях или мессенджерах, 1% - "ловят" у дороги. Больше половины опрошенных (60%) рассказали, что чаще всего от использования такси их останавливает высокая стоимость поездки на такси, 19% сообщили, что некуда ездить, столько же отметили, что долго ждать и может не приехать, 18% сказали, что для них удобнее общественный транспорт, у 12% сомнения в безопасности поездки, 11% не нравятся неприятные водители, 4% используют личный транспорт, 4% сообщили, что в салоне автомобиля такси грязно и неприятно, 1% назвали водителей-иностранцев, 1% сообщил, что в этой услуге нет необходимости. Большая часть опрошенных обращают внимание при выборе такси на стоимость (76%), скорость подачи автомобиля (56%). Чуть больше трети на организацию, которая предоставляет услуги (36%), способ оплаты (32%). Кроме того, 28% обращают внимание на рейтинг водителя, 26% - на внешний вид машины и отсутствие повреждений, 17% - на внешность водителя. Также респонденты рассказали, что они смотрят на марку машины (9%), наличие у водителя документа о прохождении техосмотра машины (4%), а также на наличие у водителя документа о прохождении медосмотра. Также для 3% важно, приехал водитель на личном автомобиле или арендованном. Безопасность поездки в такси для россиян в первую очередь - это соблюдение водителем правил дорожного движения (82%), аккуратная манера езды водителя (73%), водитель внешне здоров и в трезвом состоянии (72%), техническая исправность и отсутствие повреждений автомобиля (63%), поведение водителя (54%), возможность слежения за маршрутом такси в реальном времени (29%), наличие оперативной связи со службой поддержки (20%), наличие у водителя документа, подтверждающего прохождение медосмотра перед рейсом (15%), наличие у водителя документа, подтверждающего прохождение техосмотра автомобиля перед рейсом (15%), наличие у водителя лицензии и страховки для пассажира (по 12%) и другое (1%). По оценкам пассажиров такси, за последний год в их населенном пункте скорее ничего не изменилось ни в уровне безопасности и комфорта поездок, ни в работе водителей (72%, 73% и 69% соответственно). От 10% до 15% отметили улучшение по этим параметрам, 6-8% — ухудшение. Не изменилось в представлениях опрошенных и техническое состояние автомобилей (63%, по мнению еще 13%, оно улучшилось, по мнению 9% — ухудшилось), а также скорость их подачи (57%, 16% и 18% соответственно). Однако, по оценкам 66%, стоимость поездки за последний год стала менее привлекательной, по оценкам 3% — более привлекательной, тогда как 22% не заметили изменений. За последний год треть опрошенных столкнулась с тем, что водитель приехал не в то место, куда его вызывали (29%), столько же респондентов рассказали о случаях, когда водитель отменил заказ или не приехал не вызов, 25% сообщили о ситуации, когда водитель ехал не аккуратно, у 14% водитель ехал с опасным нарушением ПДД, у 13% водитель навязывался с разговором, в котором они не хотели участвовать. Большинство россиян не планируют в будущем начать работать в такси (81%), 7% скорее допускают для себя такую возможность, 12% - затруднились с ответом. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" по заказу АНО "Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой Мир" был проведен 26-28 июня 2024 года среди 1659 опрошенных от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://ria.ru/20240621/taksi-1954590614.html

https://ria.ru/20240610/taksi-1952024415.html

https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html

https://ria.ru/20240625/peterburg-1955276941.html

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общество, авто, россия, вциом