https://ria.ru/20240711/tadzhikistan-1959066138.html

Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР

Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР - РИА Новости, 11.07.2024

Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР

Минобороны Таджикистана не располагает информацией о китайской военной базе в стране, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:31

2024-07-11T18:31

2024-07-11T18:31

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ДУШАНБЕ, 11 июл – РИА Новости. Минобороны Таджикистана не располагает информацией о китайской военной базе в стране, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве. Ранее британская газета Telegraph заявила, что КНР уже почти десять лет занимается строительством базы в Таджикистане. Согласно изданию, секретная китайская военная база, расположенная недалеко от села Шаймак Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, была обнаружена спутником недалеко от границы с Афганистаном. "Мы не располагаем информацией о нахождении китайской военной базы на юго-востоке Таджикистана", - сказал собеседник агентства. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в июле 2022 года на пресс-конференции сообщил журналистам, что в Горно-Бадахшанской области, недалеко от границы с Афганистаном находится объект минобороны страны, который не носит военный характер. По его словам, он предназначен для приема китайских коллег.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html

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в мире, таджикистан, афганистан, китай, сироджиддин мухриддин