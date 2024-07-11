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Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР - РИА Новости, 11.07.2024
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18:31 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/tadzhikistan-1959066138.html
Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР
Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР - РИА Новости, 11.07.2024
Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР
Минобороны Таджикистана не располагает информацией о китайской военной базе в стране, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:31
2024-07-11T18:31
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ДУШАНБЕ, 11 июл – РИА Новости. Минобороны Таджикистана не располагает информацией о китайской военной базе в стране, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве. Ранее британская газета Telegraph заявила, что КНР уже почти десять лет занимается строительством базы в Таджикистане. Согласно изданию, секретная китайская военная база, расположенная недалеко от села Шаймак Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, была обнаружена спутником недалеко от границы с Афганистаном. "Мы не располагаем информацией о нахождении китайской военной базы на юго-востоке Таджикистана", - сказал собеседник агентства. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в июле 2022 года на пресс-конференции сообщил журналистам, что в Горно-Бадахшанской области, недалеко от границы с Афганистаном находится объект минобороны страны, который не носит военный характер. По его словам, он предназначен для приема китайских коллег.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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в мире, таджикистан, афганистан, китай, сироджиддин мухриддин
В мире, Таджикистан, Афганистан, Китай, Сироджиддин Мухриддин
Источник: Минобороны Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР

МО Таджикистана не располагает данными о военной базе КНР на юго-востоке страны

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 11 июл – РИА Новости. Минобороны Таджикистана не располагает информацией о китайской военной базе в стране, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве.
Ранее британская газета Telegraph заявила, что КНР уже почти десять лет занимается строительством базы в Таджикистане. Согласно изданию, секретная китайская военная база, расположенная недалеко от села Шаймак Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, была обнаружена спутником недалеко от границы с Афганистаном.
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"Мы не располагаем информацией о нахождении китайской военной базы на юго-востоке Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в июле 2022 года на пресс-конференции сообщил журналистам, что в Горно-Бадахшанской области, недалеко от границы с Афганистаном находится объект минобороны страны, который не носит военный характер. По его словам, он предназначен для приема китайских коллег.
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В миреТаджикистанАфганистанКитайСироджиддин Мухриддин
 
 
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