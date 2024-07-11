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Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 11.07.2024 (обновлено: 13:34 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958959331.html
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ
Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
пятихатки
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун", - говорится в сообщении ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ

МО: подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПятихаткиБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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