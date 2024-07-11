https://ria.ru/20240711/svo-1958959331.html

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ

Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:28

2024-07-11T13:28

2024-07-11T13:34

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запорожская область

вооруженные силы украины

пятихатки

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)