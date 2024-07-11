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Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ
Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:34
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вооруженные силы украины
пятихатки
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун", - говорится в сообщении ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ
МО: подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных ВСУ за сутки