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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате ракетного обстрела центра Горловки в ДНР, повреждено также учреждение образования, сообщил предварительные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:22
2024-07-11T11:22
2024-07-11T11:57
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате ракетного обстрела центра Горловки в ДНР, повреждено также учреждение образования, сообщил предварительные данные мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка… повреждено учреждение образования", - написал Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 10.30 мск по Центрально- Городскому району Горловки выпустили 20 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница