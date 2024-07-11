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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 11.07.2024 (обновлено: 11:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958919827.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате ракетного обстрела центра Горловки в ДНР, повреждено также учреждение образования, сообщил предварительные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:22
2024-07-11T11:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате ракетного обстрела центра Горловки в ДНР, повреждено также учреждение образования, сообщил предварительные данные мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка… повреждено учреждение образования", - написал Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 10.30 мск по Центрально- Городскому району Горловки выпустили 20 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате ракетного обстрела центра Горловки в ДНР, повреждено также учреждение образования, сообщил предварительные данные мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка… повреждено учреждение образования", - написал Приходько.
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 10.30 мск по Центрально- Городскому району Горловки выпустили 20 ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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