https://ria.ru/20240711/svo-1958914643.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:00

2024-07-11T11:00

2024-07-11T11:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 – населённый пункт Щербиновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО в представительстве не уточнили, о последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://radiosputnik.ru/20240704/rszo-1957316773.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол