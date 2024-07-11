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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 11.07.2024 (обновлено: 11:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958914643.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:00
2024-07-11T11:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 – населённый пункт Щербиновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО в представительстве не уточнили, о последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://radiosputnik.ru/20240704/rszo-1957316773.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 – населённый пункт Щербиновка – населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Тип РСЗО в представительстве не уточнили, о последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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