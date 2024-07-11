Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку и Макеевке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 7:45 до 9:50 было выпущено еще 11 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и восемь - по Червоногвардейскому району Макеевки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.