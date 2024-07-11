https://ria.ru/20240711/svo-1958905257.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:21

2024-07-11T10:21

2024-07-11T10:21

специальная военная операция на украине

донецк

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украина

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщении представительства.По данным ведомства, с 7:45 до 9:50 было выпущено еще 11 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и восемь - по Червоногвардейскому району Макеевки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html

https://ria.ru/20240113/shkola-1921191120.html

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макеевка

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донецк, макеевка, украина, нато