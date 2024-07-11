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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/svo-1958905257.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:21
2024-07-11T10:21
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится сообщении представительства.По данным ведомства, с 7:45 до 9:50 было выпущено еще 11 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и восемь - по Червоногвардейскому району Макеевки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
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донецк, макеевка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку и Макеевке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщении представительства.

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По данным ведомства, с 7:45 до 9:50 было выпущено еще 11 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и восемь - по Червоногвардейскому району Макеевки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаУкраинаНАТО
 
 
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