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В Белгородской области за сутки погиб один человек
В Белгородской области за сутки погиб один человек - РИА Новости, 11.07.2024
В Белгородской области за сутки погиб один человек
Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:43
2024-07-11T08:43
2024-07-11T08:57
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "За вчерашний день у нас 40 атак беспилотных летательных аппаратов, восемь обстрелов, пострадало 10 МКД, 19 частных домов, 52 частных автомобиля. Самое тяжелое, 14 раненых, один человек погиб, самые искренние слова соболезнования всем родным и близким ", - сказал Гладков.Губернатор отметил, что в таких непростых условиях особенно своевременным и важным стало решение президента о выделении 6,5 тысячи мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкоав, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Туапсе, Анапа, Тульская область и Крым.
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области за сутки погиб один человек
Гладков: один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за сутки