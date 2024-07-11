Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области за сутки погиб один человек - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 11.07.2024 (обновлено: 08:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958887501.html
В Белгородской области за сутки погиб один человек
В Белгородской области за сутки погиб один человек - РИА Новости, 11.07.2024
В Белгородской области за сутки погиб один человек
Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:43
2024-07-11T08:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958716009_0:292:1006:857_1920x0_80_0_0_b98d5cb888e1887770aa26040b8bbf73.jpg
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "За вчерашний день у нас 40 атак беспилотных летательных аппаратов, восемь обстрелов, пострадало 10 МКД, 19 частных домов, 52 частных автомобиля. Самое тяжелое, 14 раненых, один человек погиб, самые искренние слова соболезнования всем родным и близким ", - сказал Гладков.Губернатор отметил, что в таких непростых условиях особенно своевременным и важным стало решение президента о выделении 6,5 тысячи мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкоав, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Туапсе, Анапа, Тульская область и Крым.
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958716009_0:198:1006:952_1920x0_80_0_0_ddc8fd7218b1e898c1101f4024ac2484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области за сутки погиб один человек

Гладков: один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за сутки

© Фото очевидцаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото очевидца
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
«
"За вчерашний день у нас 40 атак беспилотных летательных аппаратов, восемь обстрелов, пострадало 10 МКД, 19 частных домов, 52 частных автомобиля. Самое тяжелое, 14 раненых, один человек погиб, самые искренние слова соболезнования всем родным и близким ", - сказал Гладков.
Губернатор отметил, что в таких непростых условиях особенно своевременным и важным стало решение президента о выделении 6,5 тысячи мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкоав, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Туапсе, Анапа, Тульская область и Крым.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
9 июля, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала