https://ria.ru/20240711/svo-1958887501.html

В Белгородской области за сутки погиб один человек

В Белгородской области за сутки погиб один человек - РИА Новости, 11.07.2024

В Белгородской области за сутки погиб один человек

Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:43

2024-07-11T08:43

2024-07-11T08:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "За вчерашний день у нас 40 атак беспилотных летательных аппаратов, восемь обстрелов, пострадало 10 МКД, 19 частных домов, 52 частных автомобиля. Самое тяжелое, 14 раненых, один человек погиб, самые искренние слова соболезнования всем родным и близким ", - сказал Гладков.Губернатор отметил, что в таких непростых условиях особенно своевременным и важным стало решение президента о выделении 6,5 тысячи мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкоав, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Туапсе, Анапа, Тульская область и Крым.

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

белгородская область

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белгородская область