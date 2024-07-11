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На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050" - РИА Новости, 11.07.2024
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18:30 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/stsenarii-1959065961.html
На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"
На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050" - РИА Новости, 11.07.2024
На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"
Активными участниками "Архипелаг 2024" стали писатели-фантасты, они представят образ России будущего в научно-фантастических рассказах и предложат их... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:30
2024-07-11T18:30
технологии
россия
дальний восток
сахалин
светлана чупшева
вадим панов
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Активными участниками "Архипелаг 2024" стали писатели-фантасты, они представят образ России будущего в научно-фантастических рассказах и предложат их представителям киноиндустрии для экранизации, также в рамках интенсива состоятся кинопоказы российских футуристических фильмов и открытые диалоги с фантастами на тему искусственного интеллекта и новых технологий, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости. "На "Архипелаге" мы проводим литературную резиденцию "Обсерватория фантастики", в ней принимают участие начинающие авторы, пишущие в жанре социальной научной фантастики. В течение пяти дней, с 10 по 15 июля, молодые авторы будут размышлять о России будущего, о том, какой наша страна может быть через 20-25 лет", - сообщила она. Глава АСИ добавила, что участников также ждут практические семинары и мастер-классы от наставников – известных фантастов – Вадима Панова, Антона Первушина, Сергея Чекмаева, а также серия визионерских лекций от экспертов проекта "Горизонт 2040" и обзор значимых вызовов и трендов. Среди тем обсуждений: "Как добиться достоверности в фантастике?", "Мир "под ключ": как создавать фантастические вселенные?", "Как научная фантастика предсказывает будущее и рефлексирует над прошлым?" и "Прошлое и будущее в фантастике. Как писателю быть актуальным?". Финальной точкой работы станет читка рассказов наставникам, которые выберут лучшие произведения, созданные в резиденции. В культурной программе АСИ также предусмотрена очная защита молодых писателей-фантастов перед экспертами из индустрии кино и анимации. По итогам некоторые из произведений могут лечь в основу киносценариев. "Эти 12 рассказов о России будущего станут своего рода анонсом нашего большого научно-фантастического конкурса "Россия 2050", который стартует уже с 1 августа и станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов, работающих в жанре научной фантастики, с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами", - заявила Чупшева. Кроме того, на "Архипелаге 2024" состоятся кинопоказы российского кино. В рамках "Кинориума" впервые в России пройдут Дни кино и анимации Дальнего Востока. 13-14 июля можно будет посмотреть мультфильмы и фильмы, снятые дальневосточными командами. Всего покажут 10 кинолент. Все мероприятия "Кинориума" доступны и бесплатны для всех участников интенсива "Архипелаг", а также жителей города с детьми. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
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россия
дальний восток
сахалин
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Алёна Пава
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технологии, россия, дальний восток, сахалин, светлана чупшева, вадим панов, агентство стратегических инициатив (аси)
Технологии, Россия, Дальний Восток, Сахалин, Светлана Чупшева, Вадим Панов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"

© Фото : пресс-служба АСИНа "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"
На Архипелаге напишут 12 сценариев России будущего 2050 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба АСИ
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Активными участниками "Архипелаг 2024" стали писатели-фантасты, они представят образ России будущего в научно-фантастических рассказах и предложат их представителям киноиндустрии для экранизации, также в рамках интенсива состоятся кинопоказы российских футуристических фильмов и открытые диалоги с фантастами на тему искусственного интеллекта и новых технологий, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости.
"На "Архипелаге" мы проводим литературную резиденцию "Обсерватория фантастики", в ней принимают участие начинающие авторы, пишущие в жанре социальной научной фантастики. В течение пяти дней, с 10 по 15 июля, молодые авторы будут размышлять о России будущего, о том, какой наша страна может быть через 20-25 лет", - сообщила она.
Глава АСИ добавила, что участников также ждут практические семинары и мастер-классы от наставников – известных фантастов – Вадима Панова, Антона Первушина, Сергея Чекмаева, а также серия визионерских лекций от экспертов проекта "Горизонт 2040" и обзор значимых вызовов и трендов. Среди тем обсуждений: "Как добиться достоверности в фантастике?", "Мир "под ключ": как создавать фантастические вселенные?", "Как научная фантастика предсказывает будущее и рефлексирует над прошлым?" и "Прошлое и будущее в фантастике. Как писателю быть актуальным?".
Финальной точкой работы станет читка рассказов наставникам, которые выберут лучшие произведения, созданные в резиденции. В культурной программе АСИ также предусмотрена очная защита молодых писателей-фантастов перед экспертами из индустрии кино и анимации. По итогам некоторые из произведений могут лечь в основу киносценариев.
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"Эти 12 рассказов о России будущего станут своего рода анонсом нашего большого научно-фантастического конкурса "Россия 2050", который стартует уже с 1 августа и станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов, работающих в жанре научной фантастики, с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами", - заявила Чупшева.
Кроме того, на "Архипелаге 2024" состоятся кинопоказы российского кино. В рамках "Кинориума" впервые в России пройдут Дни кино и анимации Дальнего Востока. 13-14 июля можно будет посмотреть мультфильмы и фильмы, снятые дальневосточными командами. Всего покажут 10 кинолент. Все мероприятия "Кинориума" доступны и бесплатны для всех участников интенсива "Архипелаг", а также жителей города с детьми.
10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"
7 июня, 10:16
 
ТехнологииРоссияДальний ВостокСахалинСветлана ЧупшеваВадим ПановАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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