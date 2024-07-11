https://ria.ru/20240711/stsenarii-1959065961.html

На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"

На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050" - РИА Новости, 11.07.2024

На "Архипелаге" напишут 12 сценариев "России будущего 2050"

Активными участниками "Архипелаг 2024" стали писатели-фантасты, они представят образ России будущего в научно-фантастических рассказах и предложат их... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:30

2024-07-11T18:30

2024-07-11T18:30

технологии

россия

дальний восток

сахалин

светлана чупшева

вадим панов

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Активными участниками "Архипелаг 2024" стали писатели-фантасты, они представят образ России будущего в научно-фантастических рассказах и предложат их представителям киноиндустрии для экранизации, также в рамках интенсива состоятся кинопоказы российских футуристических фильмов и открытые диалоги с фантастами на тему искусственного интеллекта и новых технологий, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости. "На "Архипелаге" мы проводим литературную резиденцию "Обсерватория фантастики", в ней принимают участие начинающие авторы, пишущие в жанре социальной научной фантастики. В течение пяти дней, с 10 по 15 июля, молодые авторы будут размышлять о России будущего, о том, какой наша страна может быть через 20-25 лет", - сообщила она. Глава АСИ добавила, что участников также ждут практические семинары и мастер-классы от наставников – известных фантастов – Вадима Панова, Антона Первушина, Сергея Чекмаева, а также серия визионерских лекций от экспертов проекта "Горизонт 2040" и обзор значимых вызовов и трендов. Среди тем обсуждений: "Как добиться достоверности в фантастике?", "Мир "под ключ": как создавать фантастические вселенные?", "Как научная фантастика предсказывает будущее и рефлексирует над прошлым?" и "Прошлое и будущее в фантастике. Как писателю быть актуальным?". Финальной точкой работы станет читка рассказов наставникам, которые выберут лучшие произведения, созданные в резиденции. В культурной программе АСИ также предусмотрена очная защита молодых писателей-фантастов перед экспертами из индустрии кино и анимации. По итогам некоторые из произведений могут лечь в основу киносценариев. "Эти 12 рассказов о России будущего станут своего рода анонсом нашего большого научно-фантастического конкурса "Россия 2050", который стартует уже с 1 августа и станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов, работающих в жанре научной фантастики, с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами", - заявила Чупшева. Кроме того, на "Архипелаге 2024" состоятся кинопоказы российского кино. В рамках "Кинориума" впервые в России пройдут Дни кино и анимации Дальнего Востока. 13-14 июля можно будет посмотреть мультфильмы и фильмы, снятые дальневосточными командами. Всего покажут 10 кинолент. Все мероприятия "Кинориума" доступны и бесплатны для всех участников интенсива "Архипелаг", а также жителей города с детьми. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".

https://ria.ru/20231223/standart-1917693914.html

https://ria.ru/20240607/drony-1951238202.html

россия

дальний восток

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, дальний восток, сахалин, светлана чупшева, вадим панов, агентство стратегических инициатив (аси)