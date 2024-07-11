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В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей - РИА Новости, 11.07.2024
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18:58 11.07.2024 (обновлено: 19:21 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ssha-1959074560.html
В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей
В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей - РИА Новости, 11.07.2024
В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей
США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:58
2024-07-11T19:21
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО."Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично", — сказал он.Как заявило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя голословные обвинения, указал, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях только подтверждают его бесчеловечную сущность.
https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html
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в мире, киев, россия, сша, джейк салливан, анатолий антонов, дмитрий песков, нато, мария захарова, украина
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В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей

Салливан: США и Украина прорабатывают ответ на инцидент с киевской больницей

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.

Киев и Вашингтон бездоказательно пытаются возложить на Москву ответственность за инцидент с больницей "Охматдет" в Киеве.

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"Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично", — сказал он.
Как заявило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя голословные обвинения, указал, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях только подтверждают его бесчеловечную сущность.
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