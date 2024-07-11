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В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом - РИА Новости, 11.07.2024
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18:52 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ssha-1959073120.html
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом - РИА Новости, 11.07.2024
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
Усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине без поддержки Киева являются авантюризмом, заявил советник президента США по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:52
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине без поддержки Киева являются авантюризмом, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. &quot;Любой авантюризм, предпринятый без поддержки Украины, не согласуется с нашим подходом&quot;, - заявил Салливан журналистам.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
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в мире, москва, украина, киев, виктор орбан, джейк салливан, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Москва, Украина, Киев, Виктор Орбан, Джейк Салливан, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом

Советник главы США Салливан назвал миротворческие усилия Орбана авантюризмом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине без поддержки Киева являются авантюризмом, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«

"Любой авантюризм, предпринятый без поддержки Украины, не согласуется с нашим подходом", - заявил Салливан журналистам.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
Вчера, 10:14
 
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