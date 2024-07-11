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В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом - РИА Новости, 11.07.2024
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
Усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине без поддержки Киева являются авантюризмом, заявил советник президента США по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:52
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Усилия венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине без поддержки Киева являются авантюризмом, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Любой авантюризм, предпринятый без поддержки Украины, не согласуется с нашим подходом", - заявил Салливан журналистам.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
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В мире, Москва, Украина, Киев, Виктор Орбан, Джейк Салливан, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
Советник главы США Салливан назвал миротворческие усилия Орбана авантюризмом