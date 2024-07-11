https://ria.ru/20240711/spetsoperatsiya-1959067028.html

Спецоперация, 11 июля: ВС России освободили Восход в ДНР

Спецоперация, 11 июля: ВС России освободили Восход в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024

Спецоперация, 11 июля: ВС России освободили Восход в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:34

2024-07-11T18:34

2024-07-11T19:25

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виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщило Минобороны.Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 2090 солдат, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 36 военных автомобилей.Что происходит под ХарьковомКак рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВСУ применяли химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях.По данным Ганчева, администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, и 13 на севере. При этом российские войска контролируют северную часть Волчанска, а на подступах к Липцам они держат основные высоты.Кроме того, он заявил, что украинская армия подтянула на север области серьезные резервы с тыла и нескольких других направлений, опасаясь прорыва российских войск к Харькову.Что решили на саммите НАТОСтраны Североатлантического альянса приняли совместную декларацию, в которой, в частности, озвучены планы выделить Киеву 40 миллиардов евро в течение следующего года. Помимо этого, говорится о "будущем Украины в НАТО" — ее "более интегрированном статусе".В тексте декларации утверждается, что члены блока помогут Киеву на его пути к "необратимому членству" в НАТО и евроатлантических институтах, а также поддержат реформы на Украине в сфере безопасности и демократии, результаты этих изменений будут ежегодно оцениваться.Согласно документу, Североатлантический альянс направит Киеву приглашение присоединиться, когда союзники придут к согласию, что он выполнил все необходимые условия.Ожидается, что НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к ее членству в альянсе. По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении средств ПВО, военных мощностях, бронежилетах и униформе.Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, страны альянса также решили учредить миссию для координации военной помощи Киеву и обучения украинских военных. При этом, по его мнению, это не делает НАТО участницей конфликта.Реакция РоссииОдним из первых российских политиков, отреагировавших на предварительные итоги саммита НАТО, стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, заявивший, что Москва должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился "либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса",По его мнению, предпочтительным исходом станет прекращение существования и Украины, и НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятая на саммите декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не выступают за мир и диалог по Украине.Он добавил, что расширение Североатлантического альянса на территорию соседней страны станет недопустимой угрозой для безопасности России. Кроме того, подчеркнул Песков, НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины.Комментируя возможный новый "саммит мира", замглавы МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Удары Украины по РоссииМинувшей ночью российские системы ПВО сбили пять украинских дронов — два над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник в Ступинском городском округе уничтожили один дрон. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, уточнил глава городского округа Сергей Мужальских.Противник продолжает обстреливать Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, при атаке БПЛА на автомобили в селе Ржевка Шебекинского округа погиб один человек и трое ранены.Кроме того, при обстреле ВСУ пострадали пять женщин и двое мужчин в городе Шебекино.

https://ria.ru/20240711/evakuatsiya-1958976556.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959050780.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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