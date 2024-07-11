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В Запорожской области уничтожили огневую позицию и гранатомет ВСУ
В Запорожской области уничтожили огневую позицию и гранатомет ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
В Запорожской области уничтожили огневую позицию и гранатомет ВСУ
Артиллерийский расчет группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и расчет американского гранатомета "MK-19" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:09
2024-07-11T05:09
2024-07-11T05:09
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и расчет американского гранатомета "MK-19" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет 120-мм миномета 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и расчет американского АГС "MK-19" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет БПЛА, производивший облёт позиций ВСУ, обнаружил противника, который пытался оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета, после чего оперативно было принято решение поразить цель с помощью миномёта калибром 120 миллиметров . "В ходе последующей доразведки результатов боевой работы гвардейцев были обнаружены тела двоих украинских националистов и пришедший в негодность американский станковый гранатомет "MK-19", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Запорожской области уничтожили огневую позицию и гранатомет ВСУ
МО: расчет группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и гранатомет ВСУ
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и расчет американского гранатомета "MK-19" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет 120-мм миномета 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил огневую позицию и расчет американского АГС "MK-19" ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет БПЛА, производивший облёт позиций ВСУ, обнаружил противника, который пытался оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета, после чего оперативно было принято решение поразить цель с помощью миномёта калибром 120 миллиметров .
"В ходе последующей доразведки результатов боевой работы гвардейцев были обнаружены тела двоих украинских националистов и пришедший в негодность американский станковый гранатомет "MK-19", - добавили в ведомстве.