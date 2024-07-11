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Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 11.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:54 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sotsobekty-1959035933.html
Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года
Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 11.07.2024
Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года
Строительство 58 социальных объектов организовали в Подмосковье с начала 2024 года. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:54
2024-07-11T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Строительство 58 социальных объектов организовали в Подмосковье с начала 2024 года. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального стройнадзора.Так, с января в области приступили к возведению 26 образовательных учреждений. Они появятся в Одинцове, Королеве, Истре, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.Кроме того, в регионе начали строить 14 детских садов. Четыре из них откроются в Мытищах, а три начнут работать в Ленинском округе. Также в регионе строят пять новых поликлиник. Они откроются в Красногорске, Люберцах, Пушкине, Чехове и Богородском. Новые больницы появятся в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года

© Медиасток ПодмосковьяСтроительство нового корпуса гимназии №7 в Чехове
Строительство нового корпуса гимназии №7 в Чехове - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Строительство 58 социальных объектов организовали в Подмосковье с начала 2024 года. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального стройнадзора.
Так, с января в области приступили к возведению 26 образовательных учреждений. Они появятся в Одинцове, Королеве, Истре, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.
Кроме того, в регионе начали строить 14 детских садов. Четыре из них откроются в Мытищах, а три начнут работать в Ленинском округе. Также в регионе строят пять новых поликлиник. Они откроются в Красногорске, Люберцах, Пушкине, Чехове и Богородском. Новые больницы появятся в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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