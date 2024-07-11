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Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года

Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 11.07.2024

Более 50 социальных объектов начали возводить в Подмосковье с начала года

Строительство 58 социальных объектов организовали в Подмосковье с начала 2024 года. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:54

2024-07-11T16:54

2024-07-11T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Строительство 58 социальных объектов организовали в Подмосковье с начала 2024 года. Речь идет о школах, детских садах и поликлиниках, сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального стройнадзора.Так, с января в области приступили к возведению 26 образовательных учреждений. Они появятся в Одинцове, Королеве, Истре, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.Кроме того, в регионе начали строить 14 детских садов. Четыре из них откроются в Мытищах, а три начнут работать в Ленинском округе. Также в регионе строят пять новых поликлиник. Они откроются в Красногорске, Люберцах, Пушкине, Чехове и Богородском. Новые больницы появятся в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)