https://ria.ru/20240711/sotsobekty-1958944290.html

Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году

Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2024

Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году

В Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи в следующему году планируют строительство новых соцобъектов по программе комплексного развития... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:40

2024-07-11T12:40

2024-07-11T12:40

республика адыгея

гиагинский район

майкопский район

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 11 июл — РИА Новости. В Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи в следующему году планируют строительство новых соцобъектов по программе комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам повышения качества жизни на селе и, в частности, реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В этом году в ней участвуют Красногвардейский и Майкопский районы. "На будущий год предварительно одобрены три заявки по строительству, капремонту и реконструкции объектов в трех муниципалитетах: в Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах", - говорится в сообщении. Также в следующем году там планируют отремонтировать участки трех дорог, построить или выделить 14 жилых помещений для передачи в соцнайм. "Благоустройство сельских территорий, жилищные сертификаты для специалистов и субсидии на обучение кадров – это очень перспективные направления, которые помогают привлечь в село и удержать специалистов, а также создать комфортные условия для жизни в сельской местности. Поэтому необходимо максимально использовать потенциал господдержки, своевременно подготовить всю проектно-сметную документацию для вхождения в госпрограммы", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html

https://ria.ru/20231027/ambulatoriya-1905738984.html

гиагинский район

майкопский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гиагинский район, майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея