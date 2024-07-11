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Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2024
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Республика Адыгея
 
12:40 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sotsobekty-1958944290.html
Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году
Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2024
Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году
В Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи в следующему году планируют строительство новых соцобъектов по программе комплексного развития... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:40
2024-07-11T12:40
республика адыгея
гиагинский район
майкопский район
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 11 июл — РИА Новости. В Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи в следующему году планируют строительство новых соцобъектов по программе комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам повышения качества жизни на селе и, в частности, реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В этом году в ней участвуют Красногвардейский и Майкопский районы. "На будущий год предварительно одобрены три заявки по строительству, капремонту и реконструкции объектов в трех муниципалитетах: в Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах", - говорится в сообщении. Также в следующем году там планируют отремонтировать участки трех дорог, построить или выделить 14 жилых помещений для передачи в соцнайм. "Благоустройство сельских территорий, жилищные сертификаты для специалистов и субсидии на обучение кадров – это очень перспективные направления, которые помогают привлечь в село и удержать специалистов, а также создать комфортные условия для жизни в сельской местности. Поэтому необходимо максимально использовать потенциал господдержки, своевременно подготовить всю проектно-сметную документацию для вхождения в госпрограммы", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html
https://ria.ru/20231027/ambulatoriya-1905738984.html
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гиагинский район, майкопский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Гиагинский район, Майкопский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Новые соцобъекты начнут строить в трех районах Адыгеи в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 11 июл — РИА Новости. В Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи в следующему году планируют строительство новых соцобъектов по программе комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам повышения качества жизни на селе и, в частности, реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В этом году в ней участвуют Красногвардейский и Майкопский районы.
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"На будущий год предварительно одобрены три заявки по строительству, капремонту и реконструкции объектов в трех муниципалитетах: в Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах", - говорится в сообщении.
Также в следующем году там планируют отремонтировать участки трех дорог, построить или выделить 14 жилых помещений для передачи в соцнайм.
"Благоустройство сельских территорий, жилищные сертификаты для специалистов и субсидии на обучение кадров – это очень перспективные направления, которые помогают привлечь в село и удержать специалистов, а также создать комфортные условия для жизни в сельской местности. Поэтому необходимо максимально использовать потенциал господдержки, своевременно подготовить всю проектно-сметную документацию для вхождения в госпрограммы", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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Республика АдыгеяГиагинский районМайкопский районМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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