https://ria.ru/20240711/sotrudnichestvo-1959023101.html

Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин

Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин

Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:13

2024-07-11T16:13

2024-07-11T16:13

россия

китай

владимир путин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958314137_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_7876fda6b4282c0497758f781eb66d4c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных", - заявил Путин в ходе встречи. Он уточнил, что речь идет и об экономическом сотрудничестве, и о гуманитарных связях. "Ничто не может остаться в стороне от парламентской деятельности, потому что так или иначе требует парламентского, законодательного оформления. Поэтому мы уделяем этому очень большое внимание и благодарны вам за совместную работу", - подчеркнул Путин. Он отметил активную работу межпарламентской комиссии РФ и Китая и поблагодарил парламентариев двух стран, которые уделяют особое внимание российско-китайскому сотрудничеству. "Со своей стороны сделаем все, чтобы это направление деятельности оставалось на должном уровне", - заверил президент РФ.

https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html

https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html

https://ria.ru/20240711/rosatom-1958995522.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей, в мире, политика