https://ria.ru/20240711/sotrudnichestvo-1959023101.html
Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин
Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин
Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:13
2024-07-11T16:13
2024-07-11T16:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных", - заявил Путин в ходе встречи. Он уточнил, что речь идет и об экономическом сотрудничестве, и о гуманитарных связях. "Ничто не может остаться в стороне от парламентской деятельности, потому что так или иначе требует парламентского, законодательного оформления. Поэтому мы уделяем этому очень большое внимание и благодарны вам за совместную работу", - подчеркнул Путин. Он отметил активную работу межпарламентской комиссии РФ и Китая и поблагодарил парламентариев двух стран, которые уделяют особое внимание российско-китайскому сотрудничеству. "Со своей стороны сделаем все, чтобы это направление деятельности оставалось на должном уровне", - заверил президент РФ.
https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html
https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html
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россия, китай, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей, в мире, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Всекитайское собрание народных представителей, В мире, Политика
Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин
Путин: российско-китайское сотрудничество создает благоприятную атмосферу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Чжао Лэцзи.
"Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных", - заявил Путин в ходе встречи.
Он уточнил, что речь идет и об экономическом сотрудничестве, и о гуманитарных связях.
"Ничто не может остаться в стороне от парламентской деятельности, потому что так или иначе требует парламентского, законодательного оформления. Поэтому мы уделяем этому очень большое внимание и благодарны вам за совместную работу", - подчеркнул Путин.
Он отметил активную работу межпарламентской комиссии РФ и Китая и поблагодарил парламентариев двух стран, которые уделяют особое внимание российско-китайскому сотрудничеству.
"Со своей стороны сделаем все, чтобы это направление деятельности оставалось на должном уровне", - заверил президент РФ.