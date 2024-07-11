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СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:47
2024-07-11T11:47
2024-07-11T11:48
специальная военная операция на украине
россия
донецк
австралия
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. "Первый заместитель председателя СК России Кабурнеев доложил, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них 422 – в розыске. Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html
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россия, донецк, австралия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Австралия, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ