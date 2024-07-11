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СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 11.07.2024 (обновлено: 11:48 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sk-1958928009.html
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:47
2024-07-11T11:48
специальная военная операция на украине
россия
донецк
австралия
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. "Первый заместитель председателя СК России Кабурнеев доложил, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них 422 – в розыске. Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html
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россия, донецк, австралия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Австралия, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

СК хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в зоне СВО
Работа Следственного комитета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке.
"Первый заместитель председателя СК России Кабурнеев доложил, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них 422 – в розыске. Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии", - говорится в сообщении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России
7 марта, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкАвстралияАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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