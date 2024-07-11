https://ria.ru/20240711/sk-1958928009.html

СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

СК хочет судить 714 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:47

2024-07-11T11:47

2024-07-11T11:48

специальная военная операция на украине

россия

донецк

австралия

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские следователи хотят привлечь к ответственности 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, 422 из них находятся в розыске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. "Первый заместитель председателя СК России Кабурнеев доложил, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них 422 – в розыске. Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html

россия

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россия, донецк, австралия, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)