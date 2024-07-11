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Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/situatsiya-1958979140.html
Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой
Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой - РИА Новости, 11.07.2024
Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой
Ситуация в селах Харьковской области остается крайне тяжелой, обстрелы не затихают, при оказании помощи – в приоритете люди, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:21
2024-07-11T14:21
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация в селах Харьковской области остается крайне тяжелой, обстрелы не затихают, при оказании помощи – в приоритете люди, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, было разрушено здание местного фермерского хозяйства. "Ситуация и не только в поселке Богдановское остается крайне тяжелой. Обстрелы не утихают. Только в определенное время суток бывает затишье, но в основном люди постоянно проживают под обстрелами", - сообщил Ганчев. Он отметил, что волонтеры и сотрудники администрации постоянно бывают в этих районах, привозят помощь, но ее недостаточно, местным жителям нужна психологическая поддержка, медпомощь. По словам Ганчева, на территории Харьковской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт для помощи пострадавшим при обстрелах, в тяжелых случаях раненых эвакуируют на российскую территорию. По информации Ганчева, ферма в селе Богдановское не полностью разрушена, но комиссия еще не выезжала и не оценивала нанесенный ущерб. "Безусловно, есть ущерб, но уже потом, по окончании всех боевых действий, этот ущерб будет оцениваться, и дальше мы будем смотреть необходимость его восстановления. Но еще раз скажу, в приоритете это, конечно, люди", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
https://ria.ru/20240522/ganchev-1947715635.html
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харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой

Ганчев: ситуация в харьковских селах остается тяжелой, обстрелы не затихают

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramСело Богдановское в Харьковской области
Село Богдановское в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Село Богдановское в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация в селах Харьковской области остается крайне тяжелой, обстрелы не затихают, при оказании помощи – в приоритете люди, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, было разрушено здание местного фермерского хозяйства.
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"Ситуация и не только в поселке Богдановское остается крайне тяжелой. Обстрелы не утихают. Только в определенное время суток бывает затишье, но в основном люди постоянно проживают под обстрелами", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что волонтеры и сотрудники администрации постоянно бывают в этих районах, привозят помощь, но ее недостаточно, местным жителям нужна психологическая поддержка, медпомощь. По словам Ганчева, на территории Харьковской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт для помощи пострадавшим при обстрелах, в тяжелых случаях раненых эвакуируют на российскую территорию.
По информации Ганчева, ферма в селе Богдановское не полностью разрушена, но комиссия еще не выезжала и не оценивала нанесенный ущерб.
"Безусловно, есть ущерб, но уже потом, по окончании всех боевых действий, этот ущерб будет оцениваться, и дальше мы будем смотреть необходимость его восстановления. Но еще раз скажу, в приоритете это, конечно, люди", - добавил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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