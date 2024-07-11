https://ria.ru/20240711/situatsiya-1958979140.html

Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой

Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой - РИА Новости, 11.07.2024

Ганчев назвал ситуацию в харьковских селах очень тяжелой

Ситуация в селах Харьковской области остается крайне тяжелой, обстрелы не затихают, при оказании помощи – в приоритете люди, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:21

2024-07-11T14:21

2024-07-11T14:21

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация в селах Харьковской области остается крайне тяжелой, обстрелы не затихают, при оказании помощи – в приоритете люди, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, было разрушено здание местного фермерского хозяйства. "Ситуация и не только в поселке Богдановское остается крайне тяжелой. Обстрелы не утихают. Только в определенное время суток бывает затишье, но в основном люди постоянно проживают под обстрелами", - сообщил Ганчев. Он отметил, что волонтеры и сотрудники администрации постоянно бывают в этих районах, привозят помощь, но ее недостаточно, местным жителям нужна психологическая поддержка, медпомощь. По словам Ганчева, на территории Харьковской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт для помощи пострадавшим при обстрелах, в тяжелых случаях раненых эвакуируют на российскую территорию. По информации Ганчева, ферма в селе Богдановское не полностью разрушена, но комиссия еще не выезжала и не оценивала нанесенный ущерб. "Безусловно, есть ущерб, но уже потом, по окончании всех боевых действий, этот ущерб будет оцениваться, и дальше мы будем смотреть необходимость его восстановления. Но еще раз скажу, в приоритете это, конечно, люди", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html

https://ria.ru/20240522/ganchev-1947715635.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев