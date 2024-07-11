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Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением
Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением - РИА Новости, 11.07.2024
Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень хорошим решением" объявленные Пентагоном планы о размещении дальнобойных систем вооружения на территории Германии. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:05
2024-07-11T17:05
2024-07-11T17:19
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень хорошим решением" объявленные Пентагоном планы о размещении дальнобойных систем вооружения на территории Германии."США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.На вопрос о том, не втянет ли это решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Шольц ответил, что в Россия произошло "невероятное вооружение", в том числе и в сфере систем, угрожающих Европе. По словам канцлера, размещение американских ракет поможет в сдерживании России.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что системы будут размещены на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
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германия, сша, министерство обороны сша, в мире, россия, олаф шольц, нато
Германия, США, Министерство обороны США, В мире, Россия, Олаф Шольц, НАТО
Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением
Шольц: планы Пентагона разместить ракеты в Германии — очень хорошее решение