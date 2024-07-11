https://ria.ru/20240711/sholts-1959041357.html

Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением

Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением - РИА Новости, 11.07.2024

Шольц считает планы США по размещению ракет в ФРГ хорошим решением

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень хорошим решением" объявленные Пентагоном планы о размещении дальнобойных систем вооружения на территории Германии. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:05

2024-07-11T17:05

2024-07-11T17:19

германия

сша

министерство обороны сша

в мире

россия

олаф шольц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень хорошим решением" объявленные Пентагоном планы о размещении дальнобойных систем вооружения на территории Германии."США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.На вопрос о том, не втянет ли это решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Шольц ответил, что в Россия произошло "невероятное вооружение", в том числе и в сфере систем, угрожающих Европе. По словам канцлера, размещение американских ракет поможет в сдерживании России.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что системы будут размещены на ротационной основе, что даст время Берлину разработать собственные аналоги.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

https://ria.ru/20240711/rakety-1959039582.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

германия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, сша, министерство обороны сша, в мире, россия, олаф шольц, нато