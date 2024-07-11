https://ria.ru/20240711/shokolad-1958873557.html

Врач рассказал о пользе и вреде шоколада

Врач рассказал о пользе и вреде шоколада - РИА Новости, 11.07.2024

Врач рассказал о пользе и вреде шоколада

Шоколад, особенно темный, богат антиоксидантами, стимулирует выработку гормонов счастья, а также снижает риск заболеваний сердца, при этом не стоит его есть в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:08

2024-07-11T03:08

2024-07-11T03:08

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шоколад, особенно темный, богат антиоксидантами, стимулирует выработку гормонов счастья, а также снижает риск заболеваний сердца, при этом не стоит его есть в больших количествах, чтобы не провоцировать набор веса и развитие диабета, сообщил врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская клиническая больница" Рамил Шахвеледов. Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. "Шоколад, особенно темный, богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы. Эти вещества помогают бороться с окислительными процессами в организме и защищают клетки от повреждений. Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и серотонина — гормонов счастья. Это может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса", - отметил Шахвеледов. По словам эксперта, умеренное потребление темного шоколада может снизить риск заболеваний сердца, улучшить кровообращение. Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, могут улучшить память и концентрацию, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Также шоколад содержит полезные элементы, такие как магний, железо и цинк, которые необходимы для нормального функционирования организма. "Если говорить про вред шоколада, то молочный и белый шоколад содержат большое количество сахара, что может привести к набору веса, развитию диабета и ухудшению состояния зубов. Шоколад — это калорийный продукт, и его чрезмерное потребление может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям", - сказал Шахвеледов. При этом шоколад содержит кофеин, который в больших количествах может вызывать нервозность, бессонницу и учащенное сердцебиение. У некоторых людей шоколад может вызвать аллергические реакции (кожные высыпания, зуд и отек) и психологическую зависимость, особенно у людей, склонных к эмоциональному перееданию. "Шоколад — это продукт, который может приносить как пользу, так и вред в зависимости от количества и качества потребляемого продукта. Чтобы максимально использовать его полезные свойства и минимизировать риски, рекомендуется выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) и употреблять его в умеренных количествах. Таким образом, можно наслаждаться вкусом шоколада, не нанося вреда своему здоровью", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240710/arakhis-1600793639.html

https://rsport.ria.ru/20240706/sok-1957481110.html

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общество, россия, здоровье - общество