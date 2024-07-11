https://ria.ru/20240711/sharlot-1958970965.html

Певец Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих

Певец Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих - РИА Новости, 11.07.2024

Певец Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих

Певец Эдуард Шарлот попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих за оскорбление их чувств своими видеороликами, опубликованными РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:56

2024-07-11T13:56

2024-07-11T13:56

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

русская православная церковь

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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих за оскорбление их чувств своими видеороликами, опубликованными в соцсетях. "(Приношу - ред.) искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого никогда не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения", - сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале своего адвоката Алексея Лапузина.Сам защитник написал, что певец по своей инициативе неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение. "В заключение скажу, что, как мне пояснял Эдуард, в создаваемых им в СИЗО стихотворениях есть и стихотворения с религиозной тематикой, а после своего освобождения он хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская Православная Церковь", - сообщил Лапузин. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

https://ria.ru/20240109/pismo-1920387072.html

https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, русская православная церковь