В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Минздрав: двоих пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выписали из больниц
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Двое пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь выписаны из больниц в связи с улучшением их состояния. В стационарах федеральных учреждений Минздрава, больницах Севастополя и Москвы на лечении остаются 17 человек, в их числе шесть детей", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.