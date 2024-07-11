https://ria.ru/20240711/sevastopol-1958915953.html

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:09

2024-07-11T11:09

2024-07-11T11:09

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Двое пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь выписаны из больниц в связи с улучшением их состояния. В стационарах федеральных учреждений Минздрава, больницах Севастополя и Москвы на лечении остаются 17 человек, в их числе шесть детей", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html

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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms