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В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sevastopol-1958915953.html
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:09
2024-07-11T11:09
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Двое пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь выписаны из больниц в связи с улучшением их состояния. В стационарах федеральных учреждений Минздрава, больницах Севастополя и Москвы на лечении остаются 17 человек, в их числе шесть детей", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Минздрав: двоих пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выписали из больниц

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписаны из больниц, 17 человек остаются в стационарах, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Двое пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь выписаны из больниц в связи с улучшением их состояния. В стационарах федеральных учреждений Минздрава, больницах Севастополя и Москвы на лечении остаются 17 человек, в их числе шесть детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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