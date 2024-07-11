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СБУ вызвала блогера допрос за призыв к скорейшему завершению конфликта - РИА Новости, 11.07.2024
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17:59 11.07.2024 (обновлено: 20:18 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sbu-1959056741.html
СБУ вызвала блогера допрос за призыв к скорейшему завершению конфликта
СБУ вызвала блогера допрос за призыв к скорейшему завершению конфликта - РИА Новости, 11.07.2024
СБУ вызвала блогера допрос за призыв к скорейшему завершению конфликта
Служба безопасности Украины вызвала украинского блогера Настю Умку на допрос после ее призыва к скорейшему завершению конфликта в стране, сообщило украинское... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:59
2024-07-11T20:18
украина
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала украинского блогера Настю Умку на допрос после ее призыва к скорейшему завершению конфликта в стране, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.В четверг издание сообщило, что блогеры на Украине начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров. "СБУ вызвала "на разговор" блогершу Настю Умку, которая в числе многих других призывала к окончанию войны... В частности, она заявила, что "никому не нужны границы 91 года", "политики не дают нормально жить", а "люди хотят мир и просто жить", - говорится в сообщении.По информации издания, в СБУ она должна явиться 12 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html
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украина, россия, служба безопасности украины
Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ вызвала блогера допрос за призыв к скорейшему завершению конфликта

"Страна": блогера Умку вызвали на допрос из-за ее призыва к завершению конфликта

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала украинского блогера Настю Умку на допрос после ее призыва к скорейшему завершению конфликта в стране, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
В четверг издание сообщило, что блогеры на Украине начали призывать к скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров.
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"СБУ вызвала "на разговор" блогершу Настю Умку, которая в числе многих других призывала к окончанию войны... В частности, она заявила, что "никому не нужны границы 91 года", "политики не дают нормально жить", а "люди хотят мир и просто жить", - говорится в сообщении.
По информации издания, в СБУ она должна явиться 12 июля.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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