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Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин - РИА Новости, 11.07.2024
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11:20 11.07.2024 (обновлено: 11:22 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sanktsii-1958918925.html
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин - РИА Новости, 11.07.2024
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:20
2024-07-11T11:22
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вячеслав володин
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госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. "Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", - сказал он в ходе пленарного заседания форума. Он добавил, что доллар теряет статус мировой резервной валюты. "Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС начинают отказываться от токсичного доллара", - отметил Володин. По словам Володина, каждый народ хочет сам определять свое будущее, БРИКС реализует именно такие задачи, она привлекательна для стран.
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сша, санкт-петербург, вячеслав володин, брикс, госдума рф, в мире
США, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, БРИКС, Госдума РФ, В мире
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: санкции бумерангом ударили по их инициаторам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
«
"Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.
Он добавил, что доллар теряет статус мировой резервной валюты.
"Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС начинают отказываться от токсичного доллара", - отметил Володин.
По словам Володина, каждый народ хочет сам определять свое будущее, БРИКС реализует именно такие задачи, она привлекательна для стран.
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СШАСанкт-ПетербургВячеслав ВолодинБРИКСГосдума РФВ мире
 
 
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