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Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин - РИА Новости, 11.07.2024

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил Володин

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:20

2024-07-11T11:20

2024-07-11T11:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. "Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", - сказал он в ходе пленарного заседания форума. Он добавил, что доллар теряет статус мировой резервной валюты. "Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС начинают отказываться от токсичного доллара", - отметил Володин. По словам Володина, каждый народ хочет сам определять свое будущее, БРИКС реализует именно такие задачи, она привлекательна для стран.

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сша, санкт-петербург, вячеслав володин, брикс, госдума рф, в мире