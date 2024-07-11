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Финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
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17:45 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sankt-peterburg-1959051421.html
Финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Санкт-Петербурге
Финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Санкт-Петербурге
Матчи Финала Кубка России по пляжному волейболу стартовали в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге; победитель определится в последний день состязаний РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:45
2024-07-11T17:45
санкт-петербург
втб (банк)
пляжный волейбол
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Матчи Финала Кубка России по пляжному волейболу стартовали в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге; победитель определится в последний день состязаний - 14 июля, сообщает пресс-служба банка ВТБ, при поддержке которого проходят соревнования. "Волейбол – одно из самых зрелищных спортивных направлений, которое из года в год привлекает все больше поклонников. Поддерживая эти соревнования, мы не просто вносим свой вклад в развитие отечественного спорта. Мы помогаем трансформировать такие масштабные турниры в яркие события для всей семьи, интересные даже самым юным гостям", – отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов, слова которого приводятся в сообщении. За главный трофей турнира сразятся 32 российские команды, которые начнут борьбу с группового этапа. Далее зрителей ожидают раунд плей-офф, полуфинальные игры и решающие матчи за "бронзу" и "золото". В турнире примут участие серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, знаменитые бразильские и кубинские пары спортсменов. Специально для соревнований ВТБ подготовил собственное арт-пространство ART.SPORT.VTB, вдохновленное тематикой пляжного турнира. Наполнение и программа пространства организованы таким образом, чтобы и дети, и взрослые могли провести время на Кубке насыщенно и увлекательно, добавили в пресс-службе.
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санкт-петербург, втб (банк), пляжный волейбол
Санкт-Петербург, ВТБ (банк), Пляжный волейбол

Финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Санкт-Петербурге

© iStock.com / WavebreakmediaПляжный волейбол
Пляжный волейбол - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / Wavebreakmedia
Пляжный волейбол
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Матчи Финала Кубка России по пляжному волейболу стартовали в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге; победитель определится в последний день состязаний - 14 июля, сообщает пресс-служба банка ВТБ, при поддержке которого проходят соревнования.
"Волейбол – одно из самых зрелищных спортивных направлений, которое из года в год привлекает все больше поклонников. Поддерживая эти соревнования, мы не просто вносим свой вклад в развитие отечественного спорта. Мы помогаем трансформировать такие масштабные турниры в яркие события для всей семьи, интересные даже самым юным гостям", – отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов, слова которого приводятся в сообщении.
Экипаж команды КАМАЗ-мастер на ралли Шелковый путь - 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ВТБ поддержит участие команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Шелковый путь"
4 июля, 12:46
За главный трофей турнира сразятся 32 российские команды, которые начнут борьбу с группового этапа. Далее зрителей ожидают раунд плей-офф, полуфинальные игры и решающие матчи за "бронзу" и "золото". В турнире примут участие серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, знаменитые бразильские и кубинские пары спортсменов.
Специально для соревнований ВТБ подготовил собственное арт-пространство ART.SPORT.VTB, вдохновленное тематикой пляжного турнира. Наполнение и программа пространства организованы таким образом, чтобы и дети, и взрослые могли провести время на Кубке насыщенно и увлекательно, добавили в пресс-службе.
 
Санкт-ПетербургВТБ (банк)Пляжный волейбол
 
 
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