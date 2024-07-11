https://ria.ru/20240711/salat-1958931474.html

В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике

В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике - РИА Новости, 11.07.2024

В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике

Более 30 человек отравились салатом, приготовленным в столовой одной из птицефабрик в Марий Эл, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:00

2024-07-11T12:00

2024-07-11T12:02

происшествия

советский район

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Более 30 человек отравились салатом, приготовленным в столовой одной из птицефабрик в Марий Эл, сообщила прокуратура республики. "Прокуратура начала проверку по факту отравления работников одной из крупных птицефабрик региона. По предварительной информации, более 30 человек госпитализированы в стационары лечебных учреждений республики после употребления салата, приготовленного в столовой организации", - сообщил прокурор Советского района Марий Эл Сергей Янгабышев.Он отметил, что прокуратурой организовано надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи. Ранее со ссылкой на данные регионального СУСК сообщалось, что 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. Количество пострадавших в сообщении не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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происшествия, советский район, россия