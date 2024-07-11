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В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике - РИА Новости, 11.07.2024
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12:00 11.07.2024 (обновлено: 12:02 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/salat-1958931474.html
В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике
В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике - РИА Новости, 11.07.2024
В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике
Более 30 человек отравились салатом, приготовленным в столовой одной из птицефабрик в Марий Эл, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:00
2024-07-11T12:02
происшествия
советский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Более 30 человек отравились салатом, приготовленным в столовой одной из птицефабрик в Марий Эл, сообщила прокуратура республики. &quot;Прокуратура начала проверку по факту отравления работников одной из крупных птицефабрик региона. По предварительной информации, более 30 человек госпитализированы в стационары лечебных учреждений республики после употребления салата, приготовленного в столовой организации&quot;, - сообщил прокурор Советского района Марий Эл Сергей Янгабышев.Он отметил, что прокуратурой организовано надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи. Ранее со ссылкой на данные регионального СУСК сообщалось, что 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. Количество пострадавших в сообщении не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953215114.html
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происшествия, советский район, россия
Происшествия, Советский район, Россия
В Марий Эл более 30 человек отравились салатом на птицефабрике

В Марий Эл более 30 работников птицефабрики отравились салатом из столовой

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в столовой
Салаты в столовой - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Салаты в столовой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Более 30 человек отравились салатом, приготовленным в столовой одной из птицефабрик в Марий Эл, сообщила прокуратура республики.
«

"Прокуратура начала проверку по факту отравления работников одной из крупных птицефабрик региона. По предварительной информации, более 30 человек госпитализированы в стационары лечебных учреждений республики после употребления салата, приготовленного в столовой организации", - сообщил прокурор Советского района Марий Эл Сергей Янгабышев.

Он отметил, что прокуратурой организовано надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи.
Ранее со ссылкой на данные регионального СУСК сообщалось, что 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. Количество пострадавших в сообщении не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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