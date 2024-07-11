https://ria.ru/20240711/sakhalin-1959055621.html

На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине

На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине - РИА Новости, 11.07.2024

На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине

По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:56

2024-07-11T17:56

2024-07-11T17:56

сахалин

сахалинская область

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

единая россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий по направлению "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья". "В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема в фокусе внимания руководства страны. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости. В первую очередь мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений, помочь региону правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов", - отметила Чупшева. Ранее Чупшева представила методологию АСИ по поддержке семей, которые важны при принятии управленческих решений, и развитию демографической политики. Презентация прошла на заседании Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия". Три ключевых принципа методологии АСИ: ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, семейно-демографическая адресность. Что касается применения этой методологии, то АСИ намерено по итогам работы на "Архипелаге" утвердить план реализации конкретных мероприятий в регионе. "Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий в поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи", - заявила Чупшева. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240711/chupsheva-1959038830.html

https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html

сахалин

сахалинская область

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Артем Смирнов

сахалин, сахалинская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), единая россия