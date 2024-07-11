Рейтинг@Mail.ru
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sakhalin-1959055621.html
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине - РИА Новости, 11.07.2024
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:56
2024-07-11T17:56
сахалин
сахалинская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959055322_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_4b1fcd857d7204f46a2ec92af58ec8fa.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий по направлению "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья". "В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема в фокусе внимания руководства страны. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости. В первую очередь мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений, помочь региону правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов", - отметила Чупшева. Ранее Чупшева представила методологию АСИ по поддержке семей, которые важны при принятии управленческих решений, и развитию демографической политики. Презентация прошла на заседании Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия". Три ключевых принципа методологии АСИ: ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, семейно-демографическая адресность. Что касается применения этой методологии, то АСИ намерено по итогам работы на "Архипелаге" утвердить план реализации конкретных мероприятий в регионе. "Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий в поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи", - заявила Чупшева. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240711/chupsheva-1959038830.html
https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959055322_111:0:1248:853_1920x0_80_0_0_080826fc0ae4686a5f6d339a27f2b35c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, сахалинская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), единая россия
Сахалин, Сахалинская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Единая Россия

На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине

© Фото : Пресс-служба АСИ На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
 На Архипелаге разработают программу поддержки семей на Сахалине - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Пресс-служба АСИ
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий по направлению "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья".
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Чупшева: повышение качества жизни – итог любого нацпроекта или госпрограммы
Вчера, 17:43
"В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема в фокусе внимания руководства страны. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости. В первую очередь мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений, помочь региону правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов", - отметила Чупшева.
Ранее Чупшева представила методологию АСИ по поддержке семей, которые важны при принятии управленческих решений, и развитию демографической политики. Презентация прошла на заседании Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия".
Три ключевых принципа методологии АСИ: ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, семейно-демографическая адресность.
Что касается применения этой методологии, то АСИ намерено по итогам работы на "Архипелаге" утвердить план реализации конкретных мероприятий в регионе.
Бизнесмен поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На "Архипелаге-2024" пройдет трек АСИ "Качество жизни. Новые горизонты"
1 июля, 17:33
"Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий в поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи", - заявила Чупшева.
10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.
 
СахалинСахалинская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала