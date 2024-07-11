https://ria.ru/20240711/sakhalin-1959055621.html
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине - РИА Новости, 11.07.2024
На "Архипелаге" разработают программу поддержки семей на Сахалине
По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:56
2024-07-11T17:56
2024-07-11T17:56
сахалин
сахалинская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
единая россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий по направлению "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья". "В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема в фокусе внимания руководства страны. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости. В первую очередь мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений, помочь региону правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов", - отметила Чупшева. Ранее Чупшева представила методологию АСИ по поддержке семей, которые важны при принятии управленческих решений, и развитию демографической политики. Презентация прошла на заседании Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия". Три ключевых принципа методологии АСИ: ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, семейно-демографическая адресность. Что касается применения этой методологии, то АСИ намерено по итогам работы на "Архипелаге" утвердить план реализации конкретных мероприятий в регионе. "Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий в поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи", - заявила Чупшева. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240711/chupsheva-1959038830.html
https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, сахалинская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), единая россия
Сахалин, Сахалинская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Единая Россия
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По итогам работы на "Архипелаге" будет принята "дорожная карта" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине состоится серия мероприятий по направлению "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья".
"В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема в фокусе внимания руководства страны. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости. В первую очередь мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений, помочь региону правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов", - отметила Чупшева.
Ранее Чупшева представила методологию АСИ по поддержке семей, которые важны при принятии управленческих решений, и развитию демографической политики. Презентация прошла на заседании Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия
".
Три ключевых принципа методологии АСИ: ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, семейно-демографическая адресность.
Что касается применения этой методологии, то АСИ намерено по итогам работы на "Архипелаге" утвердить план реализации конкретных мероприятий в регионе.
"Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий в поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи", - заявила Чупшева.
10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и Университет 2035.