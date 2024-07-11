Выпад Запада в сторону России привел турок в ярость
© AP Photo / Andy WongФлаги США
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Читатели Haber7 осудили решение США, Дании и Нидерландов передать Украине истребители F-16, напомнив, что тогда самолеты станут законной целью для российской армии.
"Действительно, США не сами отправляют F-16 Украине, а через двух своих марионеток – Данию и Нидерланды", — заметил пользователь.
"Они избавятся от своих старых F-16, при этом не так важно, будут ли те вообще пригодны к эксплуатации. Взамен США дадут опять же истребители американского производства и поставят эти страны в зависимость еще на 30 лет. Цель – держать Европу на своей стороне в поляризующемся мире", — заметил другой.
"Путин законно уничтожит F-16 на террористической Украине", — посчитал третий.
"Цель состоит в том, чтобы разозлить Россию, заставить ее атаковать европейскую страну или даже государство НАТО и вовлечь все государства альянса в войну, разрушив тем самым экономики России и дряхлой Европы", — констатировал четвертый.
"Русские правы", — заключили в дискуссии.
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В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.