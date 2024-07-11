https://ria.ru/20240711/rets-1958922011.html

РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Урале на сумму более $1,73 млрд

РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Урале на сумму более $1,73 млрд - РИА Новости, 11.07.2024

РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Урале на сумму более $1,73 млрд

Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержала экспорт на Урале на сумму более 1,73 миллиарда долларов, а за первые пять месяцев РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:28

2024-07-11T11:28

2024-07-11T11:28

экономика

россия

екатеринбург

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержала экспорт на Урале на сумму более 1,73 миллиарда долларов, а за первые пять месяцев текущего года объем поддержанного экспорта в регионе составил свыше 322 миллионов долларов, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое состоялось 10 июля в Екатеринбурге."За 2023 год компаниям УФО со стороны Группы РЭЦ было оказано около 5 тысяч услуг. Поддержку получило 1621 предприятие, в том числе прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ 884 компании", - добавляется в сообщении РЭЦ.Несмотря на существующие внешние ограничения и запреты уральские предприятия экспортируют свои товары в более чем 120 стран мира, включая недружественные страны, такие как Нидерланды, Чехия, Франция, Эстония, Германия, США и другие.Среди лидеров стран-импортеров: Казахстан, Китай, Белоруссия, Узбекистан и Турция. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте Уральского федерального округа занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, машиностроение и лесопромышленный комплекс.В совещании, организованном РЭЦ совместно с администрацией Свердловской области, приняли участие региональные управленческих команды субъектов Уральского федерального округа, представители федеральных министерств, инфраструктуры поддержки экспорта, а также общественных организаций и бизнес-сообществ. В ходе мероприятия подведены предварительные итоги реализации национального проекта за первое полугодие, участники проинформированы о перспективах развития и задачах в сфере экспортной деятельности на период до 2030 года, также обсуждались проблемы экспортной деятельности и совместно вырабатывались пути их решения.Кроме того, в рамках окружного совещания состоялась ставшая уже традиционной деловая встреча представителей РЭЦ, федеральных и региональных органов власти с экспортерами по вопросам экспортной деятельности в современных условиях, упрощения доступа бизнеса к мерам государственной поддержки, в том числе посредством государственной цифровой платформы "Мой экспорт"."Важная особенность окружных совещаний – то, что мы отходим от концепции традиционного совещания и предлагаем региональным командам в формате стратегических сессий самим принять участие в выработке решений, способствующих раскрытию экспортного потенциала российских регионов. По итогам уже прошедших окружных совещаний отмечу, что эти мероприятия стали площадкой диалога, которая позволяет получить ценную обратную связь от регионов и выстроить эффективную систему государственной поддержки бизнеса", - приводятся в сообщении слова Генкеля.В этом году в соответствии с новой концепцией окружных совещаний его участники не только рассматривают вопросы, связанные с реализацией национального проекта, обсуждают стратегические направления развития экспорта, но и активно участвуют в разработке методики Рейтинга реализации экспортного потенциала регионов и формировании механизма поддержки региональных программ развития экспорта.В рамках окружного совещания в Уральском федеральном округе также состоялась сессия "Драйверы развития ННЭ регионов УФО" и встреча с предпринимателями округа, где обсудили меры поддержки и актуальные вопросы в сфере экспортной деятельности. Оба мероприятия прошли в формате "вопрос-ответ". Кроме того, прошла сессия с участием руководителей Центров поддержки экспорта.Окружные совещания проводятся в каждом федеральном округе РФ и направлены на разработку и совершенствование мер поддержки экспортно ориентированных компаний. Они служат платформой для эффективного диалога между различными участниками рынка, способствуя укреплению экспортных позиций России на мировой арене.

https://ria.ru/20240711/rets-1958919086.html

https://ria.ru/20240710/rets-1958689443.html

https://ria.ru/20240709/rets-1958479974.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, екатеринбург, российский экспортный центр (рэц)